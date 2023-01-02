Переможець Холостячки-2 Андрій Задворний крутить роман з моделлю в два рази молодше Злати Огнєвіч

Український бізнесмен Андрій Задворний переміг у другому сезоні шоу Холостячка, головною героїнею якого була українська співачка Злата Огнєвіч. На жаль, їхнє щастя тривало недовго, і пара розлучилася ще до того, як на екрани вийшло пост-шоу про життя пари після проєкту.
32-річний Задворний брутально кинув артистку - одного разу прийшов додому, і заявив, що більше її не кохає. Огнєвіч важко переживала розрив - з моменту закінчення Холостячки пройшло більше року, а 36-річна співачка все ще самотня.
А ось її горе-обранець має активне особисте життя. Бізнесменові приписують роман з молодою українською моделлю Юлією Поляк, якій всього 19 років. Родом дівчина з Чернівців.
І хоч ЗМІ активно поширюють інформацію про їхні стосунки, ні Андрій, ні Юлія коментарів про свій роман не дають.
Проте в новорічну ніч закохані побічно підтвердили, що вони разом - 31 грудня на сторінках Андрія та Юлії в Instagram з'явилися практично ідентичні знімки, на яких пара сидить, обнявшись, та дивиться новорічну класику - фільм Кріса Коламбуса Сам удома.
Раніше український актор, зірка серіалу Кріпосна, Тарас Цимбалюк, який на початку повномасштабної війни в Україні оголосив про розставання з дружиною, розсекретив особистість нової коханої.
Також співачка Світлана Лобода показала рідкісне фото молодшої дочки Тільди, батьківство якої приписували Тілю Ліндеману, фронтмену гурту Rammstein.
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