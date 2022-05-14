Перемога Kalush Orchestra: яким буде Євробачення-2023, якщо виграє Україна

Яким буде Євробачення-2023, якщо переможе Україна / instagram.com/suspilne.eurovision

У ніч з 14 на 15 травня стане відомо ім'я артиста та країну-переможця в пісенному конкурсі Євробачення-2022. З 25 представників глядачам і членам журі належить вибрати найкращого. Країна, чий артист покаже найвищий результат, повинна прийняти на себе організацію конкурсу в наступному році.

24 канал змалював три ймовірних сценарії для проведення Євробачення-2023, якщо перемогу сьогодні завоюють Kalush Orchestra - представники України.

Сценарій 1. Євробачення-2023 пройде в Україні

Якщо Україні вдасться здобути перемогу у війні з рф вже влітку цього року, то до 2023 року, коли повинен відбутися пісенний конкурс, країна зможе відновитися в достатній мірі, щоб приймати іноземних гостей. Серед міст, в яких може відбутися ця подія, називають Львів або Калуш - рідне місто групи Kalush Orchestra.

Сценарій 2. Україна відмовляється від проведення Євробачення-2023 на своїй території

У зв'язку з повномасштабною війною, яку окупанти з рф розв'язали в Україні, ніхто не може сказати однозначно (хоч в цьому і немає ніяких сумнівів), коли наша країна здобуде перемогу і настане мир. Тому, навіть у разі перемоги Kalush Orchestra, існує ймовірність, що Євробачення-2023 на території України не відбудеться через неможливість забезпечити належний рівень безпеки.

Сценарій 3. Україна віддасть право проводити Євробачення-2023 іншій країні

Таке вже траплялося раніше, і не порушує умови проведення конкурсу. Проте Україна стане першою країною, яка відмовляється від проведення конкурсу на своїй території через війну.

Раніше від проведення Євробачення у своїй країні відмовлялися:

у 1971 році - Монако (провела Великобританія). Князівство виявило, що не має достатньо великого концертного майданчика, щоб прийняти очікувану кількість конкурсантів і глядачів.

у 1973 році - Люксембург (провела Великобританія). Тоді Люксембург здобув перемогу вдруге поспіль, і уряд вирішив, що з економічної точки зору повторювати захід подібних масштабів не вигідно для країни.

у 1979 році - Ізраїль (провели Нідерланди). За аналогічних з ситуацією в Люксембурзі причин.

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Раніше конкурс Євробачення-2022 потрапив у скандал - організаторів звинуватили в корупції через невірно підраховані голоси.

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