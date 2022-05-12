"Корумповано. Бойкот шоу. Досить": на Євробаченні-2022 розгорівся неабиякий скандал

Фанати вважають, що двох конкурсантів "зарізали" незаслужено.
Після першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2022 розгорівся скандал - фанати вважають результати першого відбору несправедливими і звинувачують організаторів і журі в підробці голосів та корупції.
Згідно з виданням Mirror, глядачі вимагають перерахунку голосів для конкурсантів з Латвії (група Citi Zēni) та Албанії (Ронела Хаяті), які, на їхню думку, були безумовними фаворитами.
Фанати обіцяють бойкотувати фінал Євровденія-2022, який відбудеться в Турині 14 травня.
Вони також висловили сумнів, що конкурсант з Нідерландів - співачка S10, заслужено отримала місце у фіналі. Замість неї вони бажали б бачити Албанію, Латвію чи Данію.
Своє невдоволення шанувальники висловлюють в соціальній мережі Twitter:
"Нема Латвії? Ні, Вибачте, хлопці, це виправлення, і я вимагаю перерахунку голосів. Смішно".
"Найжахливіший півфінал Євробачення, який я коли-небудь бачив за всі свої роки. Він настільки явно сфальсифікований".
"Який ще сенс в Євробаченні, це явно все виправлення. Албанія повинна була пройти".
"Нема Австрії, Болгарії чи Данії у фіналі Євробачення? Корумповано. Бойкот шоу. Досить".
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Хто пройшов у фінал Євробачення-2022 за підсумками першого півфіналу, читайте тут.
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