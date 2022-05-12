"Корумповано. Бойкот шоу. Досить": на Євробаченні-2022 розгорівся неабиякий скандал

Євробачення-2022: організаторів звинувачують у корупції та підробці голосів / Колаж

Після першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2022 розгорівся скандал - фанати вважають результати першого відбору несправедливими і звинувачують організаторів і журі в підробці голосів та корупції.

Згідно з виданням Mirror, глядачі вимагають перерахунку голосів для конкурсантів з Латвії (група Citi Zēni) та Албанії (Ронела Хаяті), які, на їхню думку, були безумовними фаворитами.

Фанати обіцяють бойкотувати фінал Євровденія-2022, який відбудеться в Турині 14 травня.

Вони також висловили сумнів, що конкурсант з Нідерландів - співачка S10, заслужено отримала місце у фіналі. Замість неї вони бажали б бачити Албанію, Латвію чи Данію.

Своє невдоволення шанувальники висловлюють в соціальній мережі Twitter:

"Нема Латвії? Ні, Вибачте, хлопці, це виправлення, і я вимагаю перерахунку голосів. Смішно".

"Найжахливіший півфінал Євробачення, який я коли-небудь бачив за всі свої роки. Він настільки явно сфальсифікований".

"Який ще сенс в Євробаченні, це явно все виправлення. Албанія повинна була пройти".

"Нема Австрії, Болгарії чи Данії у фіналі Євробачення? Корумповано. Бойкот шоу. Досить".

читайте такожЦе неймовірно красиво: переможець Євробачення-2009 зіграв пісню Kalush Orchestra на скрипці

Хто пройшов у фінал Євробачення-2022 за підсумками першого півфіналу, читайте тут.

Інші новини: