Співачка-путіністка Маша Распутіна оскаженіло визвірилася на артистів, які виїхали з РФ

Скандально відома зірка низькопробної російської попмузики 1990-х Маша Распутіна вирішила внести свою лепту в шельмування артистів, які вирішили покинути РФ після того, як Путін почав повномасштабне військове вторгнення в Україну.
В ефірі шоу "Ти не повіриш" на пропагандистському каналі НТВ вона і вирішила вивергнути свою порцію жовчі. Распутіна просто закликала посилити покарання і "соціальне скасування " для опальних зірок. І навіть піддати їх смертної кари - через розстріл і повішення.
"Всіх на шибеницю, всіх розстріляти", - заявила Распутіна.
Нагадаємо, раніше відомий російський актор, режисер керівник театру імені Олега Табакова і закоренілий путініст Володимир Машков назвав "нелюдами" противників війни.
Його дочка, актриса Марія Машкова, в свою чергу переконана в неспростовності злочину Путіна проти України і світу, за що його, а також самого Машкова, як відданого слуги путінської тиранії, чекатиме трибунал.
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