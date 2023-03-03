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Співачка-путіністка Маша Распутіна оскаженіло визвірилася на артистів, які виїхали з РФ

3 березня 2023, 22:10
Співачка-путіністка Маша Распутіна просто закликала посилити покарання для артистів, які виїхали з РФ - аж до смертної кари.
Маша Распутіна, Росія
Маша Распутіна / колаж фото ua.depositphotos.com

Скандально відома зірка низькопробної російської попмузики 1990-х Маша Распутіна вирішила внести свою лепту в шельмування артистів, які вирішили покинути РФ після того, як Путін почав повномасштабне військове вторгнення в Україну.

В ефірі шоу "Ти не повіриш" на пропагандистському каналі НТВ вона і вирішила вивергнути свою порцію жовчі. Распутіна просто закликала посилити покарання і "соціальне скасування " для опальних зірок. І навіть піддати їх смертної кари - через розстріл і повішення.

"Всіх на шибеницю, всіх розстріляти", - заявила Распутіна.

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Нагадаємо, раніше відомий російський актор, режисер керівник театру імені Олега Табакова і закоренілий путініст Володимир Машков назвав "нелюдами" противників війни.

Його дочка, актриса Марія Машкова, в свою чергу переконана в неспростовності злочину Путіна проти України і світу, за що його, а також самого Машкова, як відданого слуги путінської тиранії, чекатиме трибунал.

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Маша Распутіна новини шоу бізнесу
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