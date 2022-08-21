"Він не негідник, а просто ідіот": Шендерович спробував виправдати путінського холуя Машкова

Віктор Шендерович та Володимир Машков / Колаж Фото УНІАН

Російський опозиціонер і ліберал Віктор Шендерович заявив, що закоренілий путініст, актор і режисер Володимир Машков так оскаженіло підтримує російського диктатор, бо не зможу стати зіркою Голлівуду. Про це Шендерович написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Машков в 90-е і нульові багато знімався в США ‒ але в основному у другорядних ролях російських бандитів або терористів.

"На перший погляд, промову актора Машкова в Тавриді можна вважати різновидом алібі. Типу він не негідник, а просто ідіот. Дуже чесний ідіот. Але якщо трохи пошкребти. Багато років тому Машков намагався прорватися до Голлівуду, але не просунувся там далі другорядних типових лиходіїв (причому лиходіїв якраз слов'янського Походження). Ось і розгадка, як казав Гамлет. Ось і Джерело живого гарячого Машковського почуття до всіх цих аль пачін, не здатним осягнути глибин російської душі", - написав Шендерович.

Нагадаємо, раніше відомий російський актор, режисер керівник театру імені Олега Табакова і закоренілий путініст Володимир Машков назвав' нелюдами ' супротивників війни.

Його дочка, актриса Марія Машкова, в свою чергу переконана в неспростовності злочину Путіна проти України і світу, за що його, а також самого Машкова, як відданого слуги путінської тиранії, чекатиме трибунал.

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