Донька путініста Машкова розповіла, що чекає РФ і її батька: трибунал в Гаазі і зомбуюча пропаганда

Марія Машкова висловилася про трибунал для Путіна і Володимира Машкова / Колаж

Російська актриса Марія Машкова, дочка одного з найзавзятіших путінських пропагандистів, актора Володимира Машкова, розповіла про суть кремлівської пропаганди, і чому Путін з його прихильниками заслуговує суду в Гаазі.

Машкова дала інтерв'ю CNN в якому заявила про повну незгоду з війною в Україні. Також вона зазначила - батько намагався примусити її повернутися з США в росію, покаятися, стати зразковою росіянкою і прийняти рашистську ідеологію. Машкова відповіла відмовою і продовжує говорити про війну, як про злочин проти незалежної держави.

Актриса відмовилася працювати в Росії, і припускає, що на батьківщині її може чекати покарання: "Мені подзвонили, сказали, що зараз нове правило на державних каналах - всіх артистів перевіряють на позицію. Кожного. "Тому ми зараз відправляємо списочок артистів і повернемося до вас з рішенням". Я подумала, ну це все. А вони передзвонили через тиждень і сказали: "Ні-Ні, нехай Машенька повертається". Ну а далі я зрозуміла, що мені доведеться відмовлятися. У контрактах є пункт про форс-мажорні обставини. Туди входить війна. Ну у нас то війни немає, можуть докопатися, що це "спецоперація". Подивимося, що буде. Можуть подати на мене до суду".

Втім, такий варіант розвитку подій її не лякає - Машкову з Росією не пов'язують матеріальні цінності, які можна було б відняти. Більше її турбує рівень пропаганди, яка роз'їдає навіть найміцніші уми, і диктує свої умови у всіх сферах життя росіян.

"Суть пропаганди - переконати тебе, що нічого не треба робити. А будь-яка пасивність - це все. Росіяни скочуються в тоталітарний режим. Я не знаю, може скотилися вже. Але по гірці точно їдуть. Навіть без картонки під дупою", - зазначає Марія Машкова.

Також артистка переконана: головного ідеаліста цієї дурної пропаганди, головного тирана, що розв'язав війну в Україні, президента рф путіна чекає тибунал в Гаазі: "Я вважаю так, абсолютно, він заслуговує суду. Справедливого і відкритого, де ми побачимо всі докази".

При цьому вона розуміє: на лаву підсудних разом з путіним сядуть і його соратники, серед яких може виявитися і її батько. Володимир Машков цілком підтримує війну в Україні і навіть прикрасив будівлю Московського театру Олега Табакова, яким завідує з 2018 року, величезною буквою Z, складеною з георгіївських стрічок.

Крім того Машков був одним з артистів, які виступили на концерті в Лужниках, присвяченому річниці анексії Криму.

Про ймовірний суд над батьком Марія розповіла так: "Те, про що я подумала, коли побачила Лужники. Я злякалася цього. У мене просто виникло питання, що я можу як дочка, маючи складні відносини з батьком, але яка його любить, що я можу зробити для нього. Я з'ясувала дві речі. Перше – якщо у мене буде паспорт (США - прим. редактора), я зможу подати на возз'єднання з сім'єю і забрати тата. Другий варіант, припустимо в Росії революція, хтось інший приходить і виводить людей, які відповідали за пропаганду. Я уявила, що я можу приїхати і сказати: "У всіх були родичі, що заплуталися".читайте такожТанці на перевернутому хресті: Кіркоров шокував і спровокував скандал в Росії

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