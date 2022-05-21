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Співачка Камалія розповіла, навіщо під час війни звертався до неї Володимир Зеленський

21 травня 2022, 21:39

Українська співачка і волонтер Камалія поділилася, як під час війни допомагає українцям.

Камалія
Камалія / соцмережі , president.gov.ua

Найбагатша співачка України Камалія, яка раніше розповіла про те, як її чоловік і влада Пакистану допомогли Україні, вирішила розкрити подробиці спілкування з президентом Володимиром Зеленським.

Зараз співачка активно займається волонтерською діяльністю. Виконавиця зізналася, що разом з чоловіком Мохаммадом Захуром вони намагаються масово допомагати госпіталям і українським військовим.

Запитів на допомогу зараз дуже багато і у Камалії вже налагоджена робота з фондами, які допомагають контролювати процеси і поставки всього необхідного для українських переселенців.

"Зараз я працюю, їжджу по всій Європі, щоб залучити якомога більше багатих людей, які можуть допомогти, можуть підтримати фонд, підтримати Україну. Даю благодійні концерти, зустрічаюся з впливовими людьми, доношу проблеми", – - поділилася Камалія в інтерв'ю Слава+.

Крім того, виконавиця зізналася, що за допомогою до її сім'ї звертався і глава держави Володимир Зеленський. Правда, не безпосередньо, а через довірених осіб.

"Я не знаю, чи можна це говорити. Він звертається не особисто, телефонують його люди", - розповіла Камалія.

Однак співачка не розповіла, про що просять представники Зеленського.

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Зазначимо, що війна, яку рашисти принесли в Україну, внесла свої корективи навіть у розмірене життя Камалії. Світські раути їй замінила волонтерська діяльність, від якої вона отримує задоволення.

Зараз вона з родиною перебуває в Англії, де керує трьома благодійними фондами, спрямованими на підтримку України та українців. Ця діяльність займає весь її вільний час.

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Володимир Зеленський Камалія Співачка Камалія
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