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Камалія на ювілей отримала від чоловіка-мільярдера подарунок за мільйон євро

18 травня 2022, 19:05

Сьогодні артистка відзначає своє 45-річчя.

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Камалія отримала від чоловіка подарунок за мільйон євро / instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка, модель, актриса, місіс Світу і волонтерка Камалія сьогодні відзначає ювілей - 45 років. Вона розповіла ТСН, як зі святом її привітав її чоловік - британо-український мільярдер пакистанського походження Мохаммад Захур.

Кожне свято артистка звикла відзначати з шиком, блиском і розмахом - раніше в її віллі під Києвом влаштовувалися пишні гуляння, де привітна господиня приймала у себе весь український бомонд.

Війна, яку рашисти принесли в Україну, внесла свої корективи навіть у розмірене життя Камалії. Світські раути їй замінила волонтерська діяльність, від якої вона отримує задоволення.

Зараз вона з родиною перебуває в Англії, де керує трьома благодійними фондами, спрямованими на підтримку України та українців. Ця діяльність займає весь її вільний час.

Камалія вирішила, що помпезне свято до свого Дня народження вона влаштує, коли Україна здобуде перемогу у війні з рф. Поки найкращим подарунком до ювілею її обдарував її чоловік - бізнесмен профінансував будівництво житла для сімей-біженців з України: "Подарунком від мого чоловіка на 45-й мій день народження стало найцінніше – понад мільйон євро ми витратили на будівництво спеціального житла для біженців із України в Німеччині. Там зможуть розміститися 750 сімей".

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Раніше український співак Макс Барських вирішив звернутися до свого коріння, і заінтригував фанатів можливою зміною сценічного імені.

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