УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Неймовірний вчинок: чоловік співачки Камалії купив два винищувачі для ЗСУ

18 травня 2022, 18:14

Також співачка розповіла, що передала в Україну 22 тонни медикаментів.

Камалія з чоловіком
Камалія з чоловіком Захуром / kamaliyaofficial / instagram

Найбагатша співачка в Україні Камалія поділилася неймовірною новиною. Вона розповіла, що її чоловік, мільярдер Мохаммад Захур, допомагає Україні.

За словами виконавиці Захур, разом зі своїми друзями, придбав для українських бійців літаки-винищувачі.

"Захур дав мені зелене світло, це розповісти. Тому що вони ці питання приховували. Два літаки-винищувачі вони дали Україні і допомагають Україні, але не розголошують", - сказала артистка в програмі Ранок з Україною.

Також співачка розповіла, що передала в Україну 22 тонни медикаментів, а також допомагає тим ресторанам і кафе, які годують людей, які не можуть придбати собі продукти.

Окупанти вбили улюблених коней Камалії

Камалія розповіла про те, як загинули її коні, які утримувалися в стайні в Гостомелі. Вона сказала, що російські окупанти влаштували в стайні штаб і взяли в заручники Конюхів. Ці окупанти коней не чіпали і навіть їх годували.

Але коли туди зайшла друга партія окупантів, то вони вбили тварин. Коли російські війська відступили, то на територію змогли потрапити власник стайні і школи верхової їзди, а також тренери. Вони виявили, що вся територія була замінована, а коні загинули. Двох застрелили в голову, одному - розпороли живіт. Частина тварин розбіглася. Всього на стайні утримувалися 36 тварин, вижили, за словами Камалії, близько п'яти.

Камалія вийшла заміж за англо-пакистанського мільярдера Мохаммада Захура в 2003 році. У них народилися дочки Арабелла і Мірабелла. Мохаммад Захур є патроном численних благодійних фондів, як в Україні, так і в Пакистані.

Він спонсорував відновлювальні роботи Державного академічного театру опери та балету в Одесі, фінансував будівництво університету для жителів Північного Пакистану в Таксилі та інфраструктуру центру кардіологічних досліджень в Равалпінді (Пакистан). Захур підтримує дитячі будинки в містах України.

читайте також"Там вже не люди, а біомаса!": Камалія відповіла росіянам, які хочуть знищити Україну

Читайте також:

ЗСУ Камалія Мохаммад Захур винищувач-перехоплювач
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:01

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії "завис": які перспективи його прийняття

18:55

ЗСУ зачищають Харківщину: рашистів вибили з селища біля кордону з РФВідео

18:43

Пройшов медкомісію і втік: на Закарпатті судитимуть військовозобов'язаного за ухилення від мобілізації

18:32

Звернення 1+1 media та Rewilding Ukraine щодо необхідності захисту тварин

18:26

У Міноборони назвали основну мету запуску окупантами ракет "Калібр"Відео

Реклама
18:18

Воєнний стан і мобілізацію продовжують на три місяці - рішення ЗеленськогоВідео

18:14

Неймовірний вчинок: чоловік співачки Камалії купив два винищувачі для ЗСУВідео

17:53

"Випишемо гарячий тур": у Зеленського потролили плани рашистів щодо "курорту" в МаріуполіВідео

17:42

Шлях до членства: ЄС створить "платформу реконструкції" України, дадуть €9 мільярдів

17:37

Які фактори впливають на можливу зустріч Путіна і Зеленського-Подоляк

17:37

Путін у пастці, Україна звільнить усі захоплені РФ території до кінця року – Тарас Загородній

17:29

Рашистка Чичеріна заявила про плани РФ захопити всю ЄвропуВідео

17:26

"Свою кар'єру вона добила в мотлох": Ірина Федишин зганьбилася новою заявоюВідео

17:22

Загроза оточення і "коридор" до Криму: названо напрямок головного удару РФВідео

17:17

Не бачить сенсу проживати разом: Лоліта знову "сплавила" хвору дочку, але вже не в Росії

17:17

Кремлю стало соромно, чи чому російські генерали працюють на користь УкраїніПогляд

16:54

За літр бензину і ДП – 70 гривень: українців шокували новими цінами на АЗСВідео

16:51

Хрустка скоринка та повітряна начинка: рецепт ідеальних сочників за 5 хвилинВідео

16:47

"Розстрілюємо їх по ночах, коли вони тікають": окупант розповів про вбивства мирного населенняВідео

16:44

Анатолій Анатоліч заступився за куму Лободу, і розповів, чому співачка замовчувала війну в Україні

Реклама
16:30

Пекло під Херсоном: рашисти розстрілюють авто з людьми, які рятуються від окупаціїВідео

16:28

Старша дочка Фреймут показала свого бойфренда

16:21

Мінінфраструктури планує збільшити обсяги перевезення вантажів залізницею щонайменше на 50%

15:58

Прикмети на 19 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:56

У "ЛНР" влаштували масовий бунт через поголовну мобілізацію на війну з УкраїноюВідео

15:33

"Лобода, тебе клонували": екс-продюсер Лободи побачила співачку під ручку з Кіркоровим

15:29

Окупанти безжалісно розстріляли з "Градів" близько 100 цивільних машин на ХерсонщиніВідео

15:27

Російські загарбники планують знести АзовстальВідео

15:27

Як Путін прирік Росію на довічну ізоляціюПогляд

15:16

Неймовірна заміна хлібу: готуємо найсмачніший тонкий лаваш з 3 інгредієнтівВідео

15:11

Паливний колапс: українців готують до європейських цін на АЗСВідео

15:00

"Це чиста брехня!": Агутін і Варум відхрестилися від підтримки України у війні проти Росії

14:58

Бронепоїзд у вогні: ЗМІ розповіли, як у захопленому Мелітополі партизани підірвали залізничний склад ворога

14:45

"ЛНРівців" лікарі "заражають" остеохондрозом і виразками, щоб не платити компенсацію

14:30

Гороскоп на сьогодні 18 травня 2022: Дівам – таємниці, Терезам - випробування долі, Стрільцям - успіх в грошах

14:27

Воїни ЗСУ ліквідували найкращого снайпера окупантів із ЗабайкалляВідео

14:08

"Україна не програє війну, але я не впевнений у виграші": у Бундестазі засумнівалися в нашій перемозі

14:06

Гороскоп Таро на червень: Овнам - гроші, Тельцям - виконання бажання, Близнюкам - цінний подарунокВідео

13:52

Ще один путінський "яструб" долітався: бійці ЗСУ "приземлили" літак окупантів

13:49

Не хочуть воювати за Путіна: у Московській області в будівлю військкомату кинули коктейлі МолотоваВідео

Реклама
13:29

Українська артилерія рознесла командний пункт з російськими офіцерами на ДонбасіВідео

13:21

В Україні можуть продовжити воєнний стан і терміни мобілізації: Зеленський вніс у Раду законопроєктиВідео

13:19

"Піаніно замінували, а акордеон дочки - вкрали": житель Бучі розповів про злочини росіян

13:08

Процес розвалу Росії самими росіянами вже запущеноПогляд

13:04

Це був поклик серця: українка бігла до чоловіка в госпіталь на Азовсталь, наступного дня він загинувВідео

13:02

Згоріло все: окупанти обстріляли школу у Авдіївці забороненими фосфорними бомбамиФото

13:01

Втратив обидві ноги і руку: під Ізюмом українському бійцю вдалося вижити після підриву на мініВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 травня 2022: Ракам – гроші, Терезам – вдалі збіги, Водоліям - випробування

12:39

Щоночі в село приходять, партизани, хочемо втекти: нове перехоплення СБУ розмов окупантів

12:20

Горіла разом з окупантами: ЗСУ розтрощили ворожу БМПВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти