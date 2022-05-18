Неймовірний вчинок: чоловік співачки Камалії купив два винищувачі для ЗСУ

Також співачка розповіла, що передала в Україну 22 тонни медикаментів.
Найбагатша співачка в Україні Камалія поділилася неймовірною новиною. Вона розповіла, що її чоловік, мільярдер Мохаммад Захур, допомагає Україні.
За словами виконавиці Захур, разом зі своїми друзями, придбав для українських бійців літаки-винищувачі.
"Захур дав мені зелене світло, це розповісти. Тому що вони ці питання приховували. Два літаки-винищувачі вони дали Україні і допомагають Україні, але не розголошують", - сказала артистка в програмі Ранок з Україною.
Також співачка розповіла, що передала в Україну 22 тонни медикаментів, а також допомагає тим ресторанам і кафе, які годують людей, які не можуть придбати собі продукти.
Окупанти вбили улюблених коней Камалії
Камалія розповіла про те, як загинули її коні, які утримувалися в стайні в Гостомелі. Вона сказала, що російські окупанти влаштували в стайні штаб і взяли в заручники Конюхів. Ці окупанти коней не чіпали і навіть їх годували.
Але коли туди зайшла друга партія окупантів, то вони вбили тварин. Коли російські війська відступили, то на територію змогли потрапити власник стайні і школи верхової їзди, а також тренери. Вони виявили, що вся територія була замінована, а коні загинули. Двох застрелили в голову, одному - розпороли живіт. Частина тварин розбіглася. Всього на стайні утримувалися 36 тварин, вижили, за словами Камалії, близько п'яти.
Камалія вийшла заміж за англо-пакистанського мільярдера Мохаммада Захура в 2003 році. У них народилися дочки Арабелла і Мірабелла. Мохаммад Захур є патроном численних благодійних фондів, як в Україні, так і в Пакистані.
Він спонсорував відновлювальні роботи Державного академічного театру опери та балету в Одесі, фінансував будівництво університету для жителів Північного Пакистану в Таксилі та інфраструктуру центру кардіологічних досліджень в Равалпінді (Пакистан). Захур підтримує дитячі будинки в містах України.
читайте також"Там вже не люди, а біомаса!": Камалія відповіла росіянам, які хочуть знищити Україну
Читайте також:
- Камалія розвела на гроші свого стиліста: мати співачки прокоментувала скандал
- "Ми вас рятуємо від вашої хунти": Камалія розповіла, чого наслухалася від Кіркорова, Лорак і своєї тітки
- "Там вже не люди, а біомаса!": Камалія відповіла росіянам, спраглим знищити Україну