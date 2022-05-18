Неймовірний вчинок: чоловік співачки Камалії купив два винищувачі для ЗСУ

Камалія з чоловіком Захуром / kamaliyaofficial / instagram

Найбагатша співачка в Україні Камалія поділилася неймовірною новиною. Вона розповіла, що її чоловік, мільярдер Мохаммад Захур, допомагає Україні.

За словами виконавиці Захур, разом зі своїми друзями, придбав для українських бійців літаки-винищувачі.

"Захур дав мені зелене світло, це розповісти. Тому що вони ці питання приховували. Два літаки-винищувачі вони дали Україні і допомагають Україні, але не розголошують", - сказала артистка в програмі Ранок з Україною.

Також співачка розповіла, що передала в Україну 22 тонни медикаментів, а також допомагає тим ресторанам і кафе, які годують людей, які не можуть придбати собі продукти.

Окупанти вбили улюблених коней Камалії

Камалія розповіла про те, як загинули її коні, які утримувалися в стайні в Гостомелі. Вона сказала, що російські окупанти влаштували в стайні штаб і взяли в заручники Конюхів. Ці окупанти коней не чіпали і навіть їх годували.

Але коли туди зайшла друга партія окупантів, то вони вбили тварин. Коли російські війська відступили, то на територію змогли потрапити власник стайні і школи верхової їзди, а також тренери. Вони виявили, що вся територія була замінована, а коні загинули. Двох застрелили в голову, одному - розпороли живіт. Частина тварин розбіглася. Всього на стайні утримувалися 36 тварин, вижили, за словами Камалії, близько п'яти.

Камалія вийшла заміж за англо-пакистанського мільярдера Мохаммада Захура в 2003 році. У них народилися дочки Арабелла і Мірабелла. Мохаммад Захур є патроном численних благодійних фондів, як в Україні, так і в Пакистані.

Він спонсорував відновлювальні роботи Державного академічного театру опери та балету в Одесі, фінансував будівництво університету для жителів Північного Пакистану в Таксилі та інфраструктуру центру кардіологічних досліджень в Равалпінді (Пакистан). Захур підтримує дитячі будинки в містах України.

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