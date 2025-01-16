"Вівця": сестри Шукшини публічно собачаться за спадщину

У терористичній Москві відбулося чергове судове засідання у справі про спадщину кінодіяча Шукшина.

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Путіністка Шукшина ніяк не відвоює спадок матері / Колаж Главред, фото Стархіт

Ви дізнаєтеся:

Що сталося в суді на слуханні справи Шукшиних

Що ділять путіністи

Путіністка Марія Шукшина, яка "кинула" свою літню матір і рідну сестру, продовжує публічно сваритися зі своєю сестрою Ольгою.

Як пише пропагандистське видання Стархіт, у терористичній Москві відбулося чергове судове засідання у справі про спадщину кінодіяча, на якому не обійшлося без скандалу. На ньому була присутня Лідія Федосєєва-Шукшина, яка, як відомо, останніми роками має серйозні проблеми зі здоров'ям.

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"Дублянці моїй років сто. Я знімалася в Польщі - купувала там. Це який рік був? 1985-й. Так що, бачите, я добре зберігаю речі. Здоров'я моє? Бачите, як важко ходжу. Ніжки болять. Вилікувати не можу. Де б такого лікаря знайти, щоб мені ніжки вилікував?!" - поспілкувалася 86-річна Лідія Миколаївна з журналістами.

На засіданні також була двоюрідна сестра Федосєєвої-Шукшиної Тетяну, яка повністю підтримує сторону путіністки Марії Шукшиної та негативно ставиться до Ольги... "Я, думаєш, приїхала цю спадщину ділити? Я приїхала подивитися на цю вівцю. Ми з Лідою ніколи не розлучаємося. Якщо нас не б'ють по голові, ми завжди поруч. Усе, без коментарів. Я такого навіть передбачити не могла", - каже Шукшина.

Ольга Шукшина не стала коментувати наїзд тітки, але заявила, що рідна сестра обдерла матір "як липку". "Квартиру забрали. Батьківські гроші забрали. Квартиру в Болгарії теж - "мама, відпиши". Але зараз, коли мамі необхідні допомога та участь, немає цих людей", - каже вона.

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Раніше Главред уже писав про розбірки і війни за спадщину в зірковій сімейці. Так, Марія Шукшина придумала оригінальний спосіб виявляти "зрадників", тобто людей, які не підтримують війну і вбивства в Україні.

Раніше Шукшина, яка підтримує війну і вбивства мирних українців, а також закликає росіян писати доноси на тих людей, які слухають артистів, які засудили напад Росії на Україну, позбулася кількох квартир у центрі Москви.

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Хто така Марія Шукшина Марія Шукшина - радянська і російська актриса, телеведуча; заслужена артистка РФ. За даними Вікіпедії, старша донька акторки Лідії Федосєєвої-Шукшиної та актора, кінорежисера, письменника Василя Шукшина. Шукшина активно підтримує напад терористичної Росії на Україну і закликає до окупації українських територій.

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