Російська актриса Шукшина не може мирно жити навіть з членами власної сім'ї.

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Путіністку Шукшину не визнає навіть рідна сестра / Колаж Главред, фото ТАСС, скріншот

Сестра відомої російської актриси і путіністки Марії Шукшиної, яка не раз виступала із закликами знищення українців, подала на неї до суду.

За повідомленням джерела, якого цитує пропагандистське видання Стархіт, яблуком розбрату стали права на твори батька Ольги та Марії — покійного зірки радянського кіно Василя Шукшина. Справу розглядатиме Таганський суд Москви. Бесіда з цього приводу призначена 4 березня.

Поки обидві сторони не прокоментували дані розборки.

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До слова, сестри ворогують вже давно. Зокрема, не так давно Ольга Шукшина невтішно відгукувалася про сестру, нарікаючи на те, що та не піклується про літню матір, актрису Лідію Федосєєву-Шукшину.

"Ось вона не приїжджає до мами. Можливо, вона не хоче мене бачити. Їй зручно це положення, тому я не вірю в її гасла. Тому що якщо ти вчиш всю країну як жити, то, в принципі, у тебе у самої повинна бути сім'я ідеальна. З Анею (старша дочка Марії) вони так само не розмовляють роками", — обурювалася якось вона.

Нагадаємо, раніше Марія Шукшина придумала оригінальний спосіб виявляти "зрадників", тобто людей, які не підтримують війну і вбивства в Україні.

Раніше Шукшина, яка підтримує війну і вбивства мирних українців, а також закликає росіян писати доноси на тих людей, які слухають артистів, які засудили напад Росії на Україну, позбулася декількох квартир в центрі Москви.

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