Марія Шукшина забрала весь спадок і гроші матері і здалеку спостерігає, як вона згасає.

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Путіністка Шукшина технічно обдурила свою матір / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Lenta.ru

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Що відбувається з актрисою Шукшиною

Коли буде суд

Мати путіністки Марії Шукшиної, яка всіляко підтримує терориста-Путіна і військове вторгнення Росії в Україну, акторка Лідія Федосєєва-Шукшина, опинилася без засобів до існування.

Крім того, як розповіла її дочка Ольга, хвору актрису до нитки обібрала сама Марія Шукшина, скориставшись діагнозами матері. Як пише російський пропагандистський "Пятый канал", у Шукшиної забрали все.

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"Маму обдерли, як липку, розумієте? Квартиру забрали. Батьківські Василя Макаровича гроші забрали. Квартиру в Болгарії теж, мамо, відпиши. Але зараз, коли мамі необхідні допомога й участь, немає цих людей... Від Маші ми не бачимо жодної фінансової допомоги, жодної людської участі, жодної людської, і просто моральної підтримки теж немає. Ось і все", - зазначила Ольга Шукшина.

Вона також додає, що навіть хотіла помиритися з сестрою, яка активно підтримує війну і ненавидить Україну, але та на перемир'я не згодна.

До слова, ця російська сімейка - ще "та". Раніше члени "артистичної інтелігентної династії" вже воювали за нерухомість. Причому в конфлікт за численні квартири і дачі Шукшиних опинилася втягнута і 35-річна дочка Марії - бодібілдерка-халк Анна Трегубенко. Вона свого часу розповіла, що бабуся переписала на неї частину майна. Через якийсь час пенсіонерка передумала і зажадала все повернути. А коли дізналася, що одну з подарованих нею квартир уже було продано, перестала спілкуватися з онукою.

"Так, це передача прав від бабусі. Це був 2011, по-моєму, рік. Фінську квартиру бабуся теж передала мені. Знову-таки з метою, щоб не дісталася Ользі. Але там уже такий був тиск, що в лютому цього року я вже просто поїхала і все віддала назад. Бабусі переписала, все бабусі назад. Там вони вже удвох на мене тиснули, листи нескінченні слали", - розповіла бодібілдерка.

Хто така Марія Шукшина Марія Шукшина - радянська і російська актриса, телеведуча; заслужена артистка РФ. За даними Вікіпедії, старша донька акторки Лідії Федосєєвої-Шукшиної та актора, кінорежисера, письменника Василя Шукшина. Шукшина активно підтримує напад терористичної Росії на Україну і закликає до окупації українських територій.

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Раніше Главред уже писав про розбірки і війни за спадщину в зірковій сімейці. Так, Марія Шукшина придумала оригінальний спосіб виявляти "зрадників", тобто людей, які не підтримують війну і вбивства в Україні.

Раніше Шукшина, яка підтримує війну і вбивства мирних українців, а також закликає росіян писати доноси на тих людей, які слухають артистів, які засудили напад Росії на Україну, позбулася кількох квартир у центрі Москви.

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