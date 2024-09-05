Путіністка Марія Шукшина, яка всіляко підтримує терориста-Путіна і військове вторгнення Росії в Україну, намагається урвати собі якомога більше спадщини, що залишилася від її батька.
Зокрема, як пишуть пропагандистські ЗМІ, Марія Шукшина ввела рідну матір Лідію в оману і переписала на себе її частку в авторських правах на спадщину Шукшина.
Дізнавшись про те, що вона більше не є правовласником творів покійного чоловіка, Федосєєва-Шукшина впала в депресію.
Хто така Марія Шукшина
Марія Шукшина - радянська і російська актриса, телеведуча; заслужена артистка РФ. За даними Вікіпедії, старша донька акторки Лідії Федосєєвої-Шукшиної та актора, кінорежисера, письменника Василя Шукшина. Шукшина активно підтримує напад терористичної Росії на Україну і закликає до окупації українських територій.
"Коли Лідія Миколаївна дізналася, що її позбавили частки в авторській спадщині Шукшина, вона була, м'яко кажучи, здивована. Марія їй регулярно приносила якусь суму. І раптом з'ясовується, що гроші грошима, але Лідія Миколаївна перестала бути правовласником. Що рідна дочка ввела її в оману", - пояснила адвокатка жінки Вербицька-Линник.
Виявляється, ушла Шукшина дала 85-річній акторці на підпис якийсь документ, який виявився розпискою про відчуження своєї частки авторських прав. Видання пише, що це випадково виявила молодша донька Ольга і подала позов до суду на родичок.
Наступне засідання у спорі про спадщину Шукшиних призначено на 29 жовтня 2024 року.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше Марія Шукшина придумала оригінальний спосіб виявляти "зрадників", тобто людей, які не підтримують війну і вбивства в Україні.
Раніше Шукшина, яка підтримує війну і вбивства мирних українців, а також закликає росіян писати доноси на тих людей, які слухають артистів, які засудили напад Росії на Україну, позбулася кількох квартир у центрі Москви.
Вас також може зацікавити:
- Не для людей зі слабкими нервами: величезна дочка Шукшиної показалася в трусах-ниточках
- Матері путіністки Шукшиної різко стало гірше
- Дочка-Халк путіністки Шукшиної зганьбила "родовід" вбранням
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред