Рідна донька Марія Шукшина підсунула матері документ, який та не дивлячись підписала.

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Путіністка Шукшина технічно обдурила свою матір / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Lenta.ru

Путіністка Марія Шукшина, яка всіляко підтримує терориста-Путіна і військове вторгнення Росії в Україну, намагається урвати собі якомога більше спадщини, що залишилася від її батька.

Зокрема, як пишуть пропагандистські ЗМІ, Марія Шукшина ввела рідну матір Лідію в оману і переписала на себе її частку в авторських правах на спадщину Шукшина.

Дізнавшись про те, що вона більше не є правовласником творів покійного чоловіка, Федосєєва-Шукшина впала в депресію.

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Хто така Марія Шукшина Марія Шукшина - радянська і російська актриса, телеведуча; заслужена артистка РФ. За даними Вікіпедії, старша донька акторки Лідії Федосєєвої-Шукшиної та актора, кінорежисера, письменника Василя Шукшина. Шукшина активно підтримує напад терористичної Росії на Україну і закликає до окупації українських територій.

"Коли Лідія Миколаївна дізналася, що її позбавили частки в авторській спадщині Шукшина, вона була, м'яко кажучи, здивована. Марія їй регулярно приносила якусь суму. І раптом з'ясовується, що гроші грошима, але Лідія Миколаївна перестала бути правовласником. Що рідна дочка ввела її в оману", - пояснила адвокатка жінки Вербицька-Линник.

Виявляється, ушла Шукшина дала 85-річній акторці на підпис якийсь документ, який виявився розпискою про відчуження своєї частки авторських прав. Видання пише, що це випадково виявила молодша донька Ольга і подала позов до суду на родичок.

Наступне засідання у спорі про спадщину Шукшиних призначено на 29 жовтня 2024 року.

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Нагадаємо, раніше Марія Шукшина придумала оригінальний спосіб виявляти "зрадників", тобто людей, які не підтримують війну і вбивства в Україні.

Раніше Шукшина, яка підтримує війну і вбивства мирних українців, а також закликає росіян писати доноси на тих людей, які слухають артистів, які засудили напад Росії на Україну, позбулася кількох квартир у центрі Москви.

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