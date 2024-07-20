Від пропагандиста Корчевникова відмовився рідний батько

Російський пропагандист Корчевников розповів про батька.

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Борис Корчевников / колаж: Главред, фото: t.me/boriskorchevnikov

Російський ведучий і один із головних путінських пропагандистів країни-терориста РФ Борис Корчевников розповів про те, як залишився без батька.

За словами Корчевнікова, батько відмовився від нього, коли той був ще в маленькому віці.

"Мій тато - владна, сильна людина, керівник великого колективу, багато років не наважувався проявити себе ніяк. І ходив, дивився на мене здалеку роками, років 10, напевно", - цитують його РосЗМІ.

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Хто такий Борис Корчевников? Борис Корчевников - російський телеведучий, медіаменеджер, журналіст, громадський діяч, пропагандист, актор театру, кіно і телебачення. За "поширення російської пропаганди" під час вторгнення Росії в Україну перебуває в санкційних списках усіх країн Євросоюзу, України та Швейцарії.

Батько пропагандиста не хотів спілкуватися зі своїм сином. У колишні роки В'ячеслав Орлов був зіркою на радянському телебаченні, потім керував Театром їм. Маяковського, потім його переманили в Московський драмтеатр ім. Пушкіна, де він дослужився до посади президента.

Батько Корчевникова помер у 69 років Буквально за кілька хвилин до його смерті батько і син помирилися: за словами Корчевникова, це зняло багаторічний тягар образи з їхніх душ.

"Коли тато помирав, я був поруч, розуміючи, що інакше він не зможе з миром піти, йому потрібно і моє прощення, і моя рука", - поділився путініст.

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