Раптово помер рідний брат Ірини Білик - що сталося

Ви дізнаєтеся:
- Помер рідний брат Ірини Білик
- Чим він хворів
Сьогодні, 5 серпня, стало відомо про те, що помер рідний брат Ірини Білик Сергій, який був тяжко хворим.
Як повідомляє OBOZ.UA, посилаючись на джерело, Сергія знайшли мертвим у квартирі ще вчора.
Зазначимо, брат знаменитості довго страждав від психічного розладу і не міг сам про себе піклуватися. Після смерті матері він залишився жити сам і не виходив із квартири, співачка та їхній другий брат Юрій доглядали за Сергієм.
Також родина Білик не говорила про стан брата, адже про це їх просила мама. Лише одного разу у 2021 році Ірина розповіла деякі подробиці про здоров'я Сергія.
Поки що Білик не коментувала трагедію.
Про що шкодує Ірина Білик
Ірина Білик зізналася шанувальникам, що шкодує про згаяні моменти, коли могла б говорити деяким особистостям все прямо в очі.
"Шкодую, що не сказала багатьом правду в обличчя, а треба було б", - сказала Ірина Білик.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця Ані Лорак намагається врятувати свій концерт у Сочі, квитки погано продаються, а друзі запроданки розповіли, що вона дуже засмучена. Виявляється, Лорак думала, що глядачі за нею скучили, тому очікувала солд-аут, але щось пішло не так.
А також Анастасія Стоцька, яка родом з України, але продовжує розважати росіян і мовчить про війну в рідній країні, вирушила на відпочинок. На своїй сторінці в соцмережах зрадниця уточнила, що перебуває на Мальдівах, також на одному зі знімків з'явилася і дочка співачки Віра.
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Про персону: Ірина Білик
Ірина Білик - українська співачка, композитор і поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Отрута" тощо.
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