Раптово помер рідний брат Ірини Білик - що сталося

Брат Ірини Білик тривалий час не виходив на вулицю.

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Ірина Білик - трагедія / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик, pixabay.com/

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Помер рідний брат Ірини Білик

Чим він хворів

Сьогодні, 5 серпня, стало відомо про те, що помер рідний брат Ірини Білик Сергій, який був тяжко хворим.

Як повідомляє OBOZ.UA, посилаючись на джерело, Сергія знайшли мертвим у квартирі ще вчора.

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Зазначимо, брат знаменитості довго страждав від психічного розладу і не міг сам про себе піклуватися. Після смерті матері він залишився жити сам і не виходив із квартири, співачка та їхній другий брат Юрій доглядали за Сергієм.

Ірина Білик мовчала про брата / фото: instagram.com, Ірина Білик

Також родина Білик не говорила про стан брата, адже про це їх просила мама. Лише одного разу у 2021 році Ірина розповіла деякі подробиці про здоров'я Сергія.

Поки що Білик не коментувала трагедію.

Ірина Білик доглядала за братом Сергієм / фото: instagram.com, Ірина Білик

Про що шкодує Ірина Білик

Ірина Білик зізналася шанувальникам, що шкодує про згаяні моменти, коли могла б говорити деяким особистостям все прямо в очі.

"Шкодую, що не сказала багатьом правду в обличчя, а треба було б", - сказала Ірина Білик.

Ірина Білик / інфографіка: Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця Ані Лорак намагається врятувати свій концерт у Сочі, квитки погано продаються, а друзі запроданки розповіли, що вона дуже засмучена. Виявляється, Лорак думала, що глядачі за нею скучили, тому очікувала солд-аут, але щось пішло не так.

А також Анастасія Стоцька, яка родом з України, але продовжує розважати росіян і мовчить про війну в рідній країні, вирушила на відпочинок. На своїй сторінці в соцмережах зрадниця уточнила, що перебуває на Мальдівах, також на одному зі знімків з'явилася і дочка співачки Віра.

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Про персону: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композитор і поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Отрута" тощо.

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