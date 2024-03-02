Олег Скрипка захотів "декомунізувати" подружні зради

Соліст гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вважає, що суспільне ставлення до подружніх зрад потрібно декомунізувати.

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Олег Скрипка зробив неоднозначну заяву / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Легендарний український музикант і вокаліст рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка виступив із заявою в дусі - мовляв, подружню вірність треба б "декомунізувати". Про це він заявив в інтерв'ю Ользі Нємцевій.

На його думку, подружня зрада стала аморальною річчю тільки в радянські часи.

"Ми, як істоти, - мільйони років [тому з'явилися - Главред], а як людина - 35 тисяч. 100 тисяч років, тобто в нас інші форми були взагалі. І те, що нас радянська влада, дідусь Ленін чи якісь батюшки вигадали, що треба сюди ходити, а сюди не ходити, ну це - це кожен сам для себе має вирішити. Тим більше взагалі на сьогоднішній день стосунки між чоловіком і жінкою не в тренді", - заявив Скрипка.

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Ба більше, артист вважає, що обидва партнери мають повне право на позашлюбні стосунки, якщо вже не відчувають любові один до одного (і чоловіки, і жінки).

"Це персональна справа. Ні батюшка, ні журналіст не повинні їй розповідати, як їй робити, це її справа. Тим більше сучасна сім'я, наскільки я читав, тільки з XVI століття моногамно живе", - пояснив він.

Сам же співак стверджує, що кохає свою дружину і не зраджує її.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олег Скрипка порівняв феміністок з епідемією. Відомий український рок-музикант Олег Скрипка в досить жорсткій формі пройшовся по феміністичних рухах.

Також раніше Скрипка запропонував екзаменувати тих, хто виїхав за кордон. Музикант вважає, що ті, хто вже має український паспорт, проте проживали за кордоном, мають підтвердити, що гідні бути українцями.

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