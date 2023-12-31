Олег Скрипка захопив фанатів фото дорослих синів-красенів

Співак Олег Скрипка вперше за довгий час показав своїх старших синів — 18-річного Романа і 16-річного Устима.

https://glavred.net/stars/oleg-skripka-voshitil-fanatov-foto-vzroslyh-synovey-krasavcev-10529465.html Посилання скопійоване

Олег Скрипка показав фото старших синів / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Фронтмен легендарної рок-групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка дуже рідко показує фото членів своєї сім'ї. Однак зараз музикант зробив виняток і на своїй Instagram-сторінці показав старших синів-красенів.

На першому фото співак позував поруч зі старшим сином Романом. Хлопцеві нещодавно виповнилося 18 років. Він позував трохи позаду батька і одягнув таку ж саму куртку. До речі, Роман по зростанню вже наздогнав зіркового батька.

На іншому фото Скрипка показав свого молодшого сина Устима, якому влітку виповнилося 16 років. Хлопець позував перед камерою поруч з братом на тлі засніжених дерев.

відео дня

До слова, Скрипка з дружиною Наталією виховують чотирьох дітей: 18-річного Романа, 16-річного Устима, 13-річну Олесю і 11-річну Зоряну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олег Скрипка порівняв феміністок з епідемією. Відомий український рок-музикант Олег Скрипка в досить жорсткій формі пройшовся по феміністичним рухам.

Також раніше Скрипка запропонував екзаменувати тих, хто поїхав за кордон. Музикант вважає, що ті, хто вже має український паспорт, проте проживали за кордоном, повинні підтвердити, що гідні бути українцями.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.