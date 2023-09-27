"Зупиняють популяцію": Олег Скрипка порівняв феміністок з епідемією

Відомий український рок-музикант Олег Скрипка в досить жорсткій формі пройшовся по феміністичним рухам і порівняв їх з епідеміями.

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Олег Скрипка відзначився гучним висловлюванням з приводу жінок / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Легендарний український рок-музикант і фронтмен "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка заявив в інтерв'ю, що українці повинні рівнятися на єврейських ортодоксів (хасидів) за кількістю дітей у сім'ях.

"У людства є два механізми: один механізм, щоб плодитися, а інший механізм – щоб зупинити популяцію. І, на жаль, є такі страшні інструменти, як війна, щоб зупинити популяцію людей, тобто начебто є об'єктивні причини війни, але насправді глобально в плані людства – це щоб нас було менше. Є хвороби, епідемії тощо, є фемінізм і є ЛГБТ, вся історія", – сказав артист.

Музикант вважає, що в сімейному житті жінка не може домінувати.

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"Якщо ти хочеш мати чотирьох дітей, в такій сім'ї фемінізм зупиняє популяцію, в тому-то і справа. Тому що немає поваги один до одного. Якщо ми обожнюємо жінку, а жінка поводиться як верхня, то це – БДСМ, це не сім'я. Має бути повага партнерів. А якщо "ми самі з вусами" – це інша історія", – заявив Скрипка.

Але при цьому музикант каже, якщо хоч один з його чотирьох дітей заявить про свою гомосексуальність, то він від нього не відмовиться.

"Я завжди буду батьком", - сказав Скрипка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.

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