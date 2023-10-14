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Всесвітньо відомий актор і зірка блокбастерів оголосив про закінчення кар'єри

Олена Кюпелі
14 жовтня 2023, 08:08 оновлено 14 жовтня, 08:16
Майкл Кейн повідомив, що він вже зіграв свою головну роль в житті.
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Майкл Кейн зіграв свою останню роль, Колаж Главред, фото Вікіпедія,
Eurasianet

Англійський актор Майкл Кейн повідомив, що завершує свою акторську кар'єру.

90-річна зірка "Темного лицаря" розповіла в програмі "сьогодні" на BBC Radio 4, що він офіційно більше не буде зніматися, після виходу свого останнього фільму "Великий втікач".

"Я постійно кажу, що йду на пенсію. Я подумав, що у мене є фільм, в якому я зіграв головну роль, і отримав неймовірні відгуки... що ще можна зробити, щоб перевершити це?"- цитує актора видання Page Six.

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Кейн додав, що свою роль у його рішенні зіграло зниження шансів отримати нову роль через його вік.

"Єдині ролі, які я можу отримати зараз, — це 90-річні чоловіки. А може, 85", - продовжив він.

"Вони не будуть лідерами. Тому я подумав, що, можливо, мені краще піти з усім цим", - додає він.

Нагадаємо, раніше 63-річний легендарний і оскароносний актор режисер Шон Пенн (володар премії "Оскар") в прямому ефірі американського телебачення буквально на весь світ розхвалив щирість президента України Володимира Зеленського.

Раніше Шон Пенн (як володар "Оскара" за головні ролі у фільмах "таємнича Ріка" і "Харві Мілк"), який вкрай переживає через війну РФ проти України, звертався до Академії кінематографічних мистецтв і наук. І запропонував дозволити Зеленському виступити на церемонії вручення "Оскара".

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