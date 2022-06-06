Зірка Кіборгів і Клятви лікаря здійснив камінг-аут, як гей

Акторові було складно зізнатися у своїй сексуальній орієнтації на широку аудиторію колег та шанувальників.
Український актор Олександр Піскунов здійснив камінг - аут-артист зізнався, що він гей. Важливий для себе крок він зробив на своїй сторінці в Instagram.
Піскунов написав: "Я - гей. І це дуже болить. Але я не хочу нікого шукати". Сміливий вчинок актора оцінили і колеги, і шанувальники.
Йому поспішили висловити слова підтримки: "Пишаюся! Ти сильна та гарна людина!", "Сонечко! Це абсолютно нормально, це ж фізика. І Слава Богу. Ми вільні бути тим, ким почуваємося. Дуже сильно обіймаю", " Бути собою, приймати себе = бути щасливим! Бажаю тобі цього!", "Від цього ти не стаєш менш hot person! Ми любимо і поважаємо тебе таким, яким ти є", "Сашенько, у кохання немає статі" і т.д.
Незважаючи на це, Піскунов незабаром видалив свій пост з соціальних мереж.
Олександр Піскунов - український актор, відомий ролями у фільмах та серіалах Смерть Сталіна, І будуть люди, Кіборги, Козаки, Межа, Клятва лікаря, Крути 1918, Ангели, 11 дітей з Моршина, та ін.
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Раніше камінг-аут здійснив американський актор, відомий за ролями в кінотрилогії Гарольд і Кумар, а також Катнера в серіалі Доктор Хаус, Кел Пенн.
У нетрадиційній сексуальній орієнтації підозрює Максима Галкіна, який виступає проти війни в Україні, рашистська пропагандистка Маргарита Симоньян.
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