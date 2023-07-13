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"Звернення" Джонні Деппа до росіян: у Мережі звинуватили актора в лояльності до РФ

Дмитро Відоменко
13 липня 2023, 12:50 оновлено 13 липня, 13:12
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Американський актор Джонні Депп нібито спеціально звернувся до росіян з екранів перед показом фільму "Жанна Дюбаррі", де зіграв головну роль.
Депп, Росія
Навколо Джонні Деппа розгорається новий скандал / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

У країні-агресорі РФ перед прокатом французької історичної мелодрами "Жанна Дюбаррі", показали відеозвернення легендарного американського актора Джонні Деппа, який зіграв у фільмі головну роль

"Це Джонні Депп. Велике спасибі, що знайшли час подивитися наш фільм "Жанна Дюбаррі". Я їм дуже пишаюся і сподіваюся, що ви отримаєте задоволення. Бережіть себе і до зустрічі", – сказав американець.

Причому росіяни подають все так, ніби Депп спеціально для них записав таке звернення. І особливо іронічно це звучить у світлі того, що російські кінематографісти чи не з піною біля рота кричали – коли після вторгнення РФ в Україну з країни-агресора пішли всі великі голлівудські студії – мовляв, не треба нам західних фільмів, впораємося самі. Але, судячи з переповненого залу на сеансі "Жанни Дюбаррі", ситуація виходить якраз зворотна.

відео дня

Багато хто в Мережі тут же припустив, що Депп в рамках реклами фільму записав універсальне відеозвернення і його показують по всьому світу з локальними субтитрами.

Росія, Депп
Депп нібито записав для росіян відеозвернення / скріншот

Джонні Депп новини

Російські пропагандистські ЗМІ писали, що американський актор і музикант Джонні Депп нібито зібрався за гонорар в 370 тисяч доларів США приїхати в країну-агресор РФ.
Причому Депп нібито погодився приїхати в РФ і записати спільний трек з якоюсь музичною групою "ЯМОРІ".
До того повідомлялося про те, що ексдружина Деппа, актриса Ембер Херд була визнана судом винною в наклепі, яка спричинила за собою наслідки для життя і кар'єри Джонні. За свій злочин вона зобов'язана виплатити великий штраф.

Пізніше стали відомі умови, за яких Джонні Депп готовий "пробачити" своїй колишній дружині Ембер Херд багатомільйонну компенсацію в якості відшкодування збитку.

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