Джонні Депп в захваті від роману своєї дочки Лілі-Роуз з дівчиною - ЗМІ

Лілі-Роуз Депп і її кохана, реперка 070 Shake, нещодавно були сфотографовані під час пристрасного поцілунку в Лос-Анджелесі.

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Джонні Депп, дочка Деппа / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарний голлівудський актор Джонні Депп в захваті від того, що його старша дочка від шлюбу з актрисою Ванессою Параді − Лілі-Роуз - закрутила роман з реперкою 070 Shake (справжнє ім'я якої Даніель Бальбуена). Про це повідомляє британський таблоїд DailyMail з посиланням на джерело в оточенні артиста.

Лілі-Роуз і Даніель нещодавно були сфотографовані під час пристрасного поцілунку в Лос-Анджелесі − відразу після того, як донька Деппа повернулася додому в США після Каннського кінофестивалю.

"Джонні був одним з перших, хто дізнався про Даніель, тому що Лілі і він діляться всім один з одним. [... ] Джонні також вважає, що дуже круто, що його дочка зустрічається з музикантом, бо він теж музикант. Він також бачить подібність у стилі та спільній атмосфері між собою та Даніель. Кажуть, що дівчата закохуються в хлопців, схожих на їхніх тат, але, мабуть, дівчата також закохуються в дівчат, схожих на їхніх тат", − сказало джерело.

070 Shake / скріншот з відео

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ексдружина Деппа, актриса Ембер Херд була визнана судом винною в наклепі, яка спричинила за собою наслідки для життя і кар'єри Джонні. За свій злочин вона зобов'язана виплатити великий штраф.

Пізніше стали відомі умови, за яких Джонні Депп готовий "пробачити" своїй колишній дружині Ембер Херд багатомільйонну компенсацію в якості відшкодування збитку.

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