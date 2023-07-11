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Джонні Депп за великі гроші приїде в Росію: росЗМІ відзначилися новим "вкиданням"

Дмитро Відоменко
11 липня 2023, 14:13 оновлено 11 липня, 14:17
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Російські пропагандисти пишуть, що голлівудський актор Джонні Депп зібрався їхати в країну-агресор РФ за великі гроші у вигляді гонорару.
Депп, Росія
Джонні Депп нібито згоден їхати в Росію за 370 тисяч доларів / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Американський актор і музикант Джонні Депп нібито зібрався за гонорар приїхати в країну-агресор РФ. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на учасників якоїсь музичної групи "ЯМОРЕ".

Причому Депп нібито погодився приїхати в РФ і записати спільний трек за 370 тисяч доларів США. І переговори з Деппом, мовляв, велися з 2020 року, і тепер ось увінчалися успіхом.

"Всі ці роки ми спілкувалися в дусі: "Як життя?". У 2020 році у нас з'явилася ідея записати спільну пісню. Ми закинули цю ідею менеджменту Деппа. Протягом двох років велися переговори. Все ускладнювалося тим, що Депп судився з Ембер. Рік тому після перемоги в суді мені написали, що він готовий приїхати", — стверджують музиканти російської групи.

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Ні сам актор, ні його представники поки не давали ніяких коментарів з приводу поїздки в країну-агресор РФ. У Росії останній раз Депп був в 2018 році, коли виступав зі своєю супергрупою Hollywood Vampires ‒ разом з Елісом Купером і Джо Перрі з Aerosmith.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ексдружина Деппа, актриса Ембер Херд була визнана судом винною в наклепі, яка спричинила за собою наслідки для життя і кар'єри Джонні. За свій злочин вона зобов'язана виплатити великий штраф.

Пізніше стали відомі умови, за яких Джонні Депп готовий "пробачити" своїй колишній дружині Ембер Херд багатомільйонну компенсацію в якості відшкодування збитку.

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