Ані Лорак активно прислухається не до совісті, а до своїх російських друзів.

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Ані Лорак скоро стане повноправним членом терористичної Росії / Колаж Главред, фото Instagram/anilorak

Українська співачка Ані Лорак, яка зрадила свою країну, поїхала жити в країну-терористку Росію, а в лютому подала заяву на отримання громадянства Російської Федерації, зробила це завдяки своєму "другу", путіністу Філіпу Кіркорову.

За інформацією Обозревателя, путінський посіпака Кіркоров, порадив їй якнайшвидше змінити паспорт, щоб не втрачати можливість заробляти в Росії.

Як пише видання, документи Лорак подала не в лютому, як про це писали пропагандисти, а зовсім нещодавно, коли глава Федерального проекту по боротьбі з корупцією Віталій Бородін запропонував Держдумі РФ позбавити заробітку зірок, які не мають російського громадянства і відкрито не підтримують війну.

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Хто така Ані Лорак Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

"Кіркоров бачився в одному з московських ресторанів із Кароліною (справжнє ім'я Лорак - авт.), де попередив її, що Бородін ініціює звернення до Кремля щодо "неоднозначних" артистів, і там підтримають це прохання, підписавши закон. Лорак зараз хоче врятувати свою п'яту точку і можливість заробляти", - розповіли джерела.

Виявляється, що Лорак, яка утримує свого іспанського масажиста, варто переживати не тільки за концерти, а й за нерухомість, якої в неї чимало. За даними інсайдера, у колишньої українки є кілька квартир у Москві, а також начебто маєток у Сочі та апартаменти за кордоном.

"Через відсутність громадянства зараз вона одна з перших, кого планували покарати, відірвавши від годівниці", - цитує свого інсайдера українське ЗМІ.

Окрім цього, інсайдер пояснив, що жодних документів у лютому цього року артистка не подавала, а російським ЗМІ "вкинула" цей фейк пресслужба виконавиці, яка має намір створити ілюзію, що Лорак визначилася з позицією ще до ініціативи Бородіна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишня українка Ані Лорак пробила чергове дно і тепер стане повноправним членом терористичної держави Росія.

Нещодавно зрадниця Ані Лорак стала членом журі шоу талантів у країні-окупанті РФ, отримавши "жирний" гонорар у кривавих рублях.

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