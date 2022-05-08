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Ніно Катамадзе засудила владу Грузії за ставлення до війни в Україні: "Не хочу витрачати час на них"

8 травня 2022, 19:05

Грузинський народ єдиний у своєму прагненні допомогти, в той час, коли його влада все ще вагається.

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Ніно Катамадзе засудила владу Грузії за ставлення до війни в Україні / instagram.com/nino_katamadze_official

Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе дорікнула владі Грузії в неоднозначності по відношенню до війни в Україні, розповіла про волонтерську діяльність, а також що думає про артистів, які мовчанням та даєю обирають перше.

Так в інтерв'ю для ФактиICTV артистка розповіла, що життя народу Грузії теж сильно змінилося, починаючи з 24 лютого - дня в який почалося повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Прості люди в Грузії, на відміну від влади, повністю на боці України, і для них допомога постраждалим від російської агресії українцям - справа честі.

"Мені важливо, що зараз робить грузинський народ, тому що я стою поруч з народом. Після 24 лютого в Грузії абсолютно змінився спосіб життя. Ми створили фонд, у мене багато друзів-волонтерів, ми щодня вирішуємо якісь проблеми, щодня збираємося. І це настільки народна підтримка нашим українцям. Якщо чесно, зараз мене взагалі не хвилює, що робить уряд Сакартвело",- розповіла Катамадзе.

Також на думку співачки артист не має права мовчати, а той, хто вибрав шлях найменшого опору, не вартий уваги: "Війна - це гучні і найстрашніші звуки вибухів, смерті, мук людей. Душа людини, а тим більше артиста, повинна горіти від того, щоб підтримати, поспівчувати дітям, плакати разом. Зробити все можливе, щоб бути на стороні життя. Я не хочу витрачати час на тих людей, для кого мовчання - це правильні кроки. Не хочеться говорити про тих людей, для яких своє життя важливіше, ніж життя в справедливій і суверенній країні".

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Раніше українська телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна в інтерв'ю для Зіркового шляху зазначила, що в російському шоубізнесі зараз відбувається розкол, що є для України доброю ознакою.

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