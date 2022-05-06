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Маша Єфросиніна розповіла про розкол в російському шоу-бізнесі: "Вони, гади, все знали"

6 травня 2022, 20:25

Ведуча бачить у цьому для України великий плюс-кремлівська пропаганда починає тріщати по швах.

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Маша Єфросиніна розповіла про розкол в російському шоу-бізнесі / instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна в інтерв'ю для Зіркового шляху відзначила, що в російському шоубізнесі зараз відбувається розкол, що є для України доброю ознакою.

Культурна "еліта" країни-агресора заворушилася: все більше і більше зірок починають робити те, про що їх просили з 24 лютого - не мовчати і говорити про війну в Україні. В комусь відкрився завзятий путініст з гнилою душею, а хтось показав себе адекватною людиною, якій не страшно чинити по совісті навіть під погрозами .

Розгойдувався цей човен занадто повільно, проте його вже впевнено несе до гострих скель: розлад в шоу-бізнесі РФ показує, що залишатися байдужим до війни - не вихід.

"В російському шоубізнесі, якщо можна його так назвати, гавнабізнесі почалися срачі. Сильні срачі: а ви з нашими чи з вашими, ви поїхали, а ми залишилися. А ви там, а ми тут. А срачі подібного рівня це ж і є ознака того, що вони всі розуміють свою моральну деградацію. Вони приймали рішення підтримати режим гавнапутіна абсолютно свідомо, боячись за свої срані дупи, за свої гроші. А зараз вони розуміють, що ці гроші скоро будуть цінністю не більше, ніж папір туалетний. І все, що залишається людині, яка прийняла бік зла – це просто каналізувати це зло в інших людей. І оці публічні срачі – це перша ознака того, що вони, гади, все розуміли",- підкреслює Єфросиніна.

Зараз, коли адекватні люди втекли з рф, побоюючись ув'язнення на 15 років, або без страху висловилися, залишаючись на просторах неосяжної, залишається лише "запасатися поп-корном, і дививитися, як вся ця фейкова остогидна примара розвалюється".

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Раніше Маша Єфросиніна розповіла, що роз'їдає мозок російським зіркам, і яким вона бачить найближче майбутнє рф.

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