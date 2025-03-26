Невпізнанна: зірка "Москва сльозам не вірить" з'явилася на похороні

Коротко:
- Який вигляд має Віра Алентова
- Де вона з'явилася
Зірка радянського кіно Віра Алентова з'явилася на похороні нещодавно померлої російської актриси Лариси Голубкіної.
Тим часом, російських шанувальників вона жахнула своїм виглядом - настільки вона стала несхожою на саму себе. У свої 83 роки Алентова змінилася до невпізнання і стала схожою на джокера.
На похороні актриси вона спілкувалася з журналістами. Деякі росЗМІ писали, що кореспонденти не відразу впізнали Алентову.
"Що я можу сказати? Йде наше покоління! Шкода, але це природний процес! У мене залишилися найчудовіші спогади. Бачилися ми не так часто. У нас не дуже прийнято розповідати про те, як ми почуваємося. Природно, коли людині багато років, то по-всякому буває", - додала вона.
До слова, Алентова продовжує багато працювати, а саме грати в театральних постановках.
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Раніше Главред писав про те, що російська співачка Тетяна Овсієнко, яка родом з Києва, але живе в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в Україні, нещодавно здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом.
Нагадаємо, раніше Дмитро Слоссер розповів, чи робили пластичні операції перші леді - Марина Порошенко та Олена Зеленська, а також чи покращувала свою зовнішність за допомогою хірургічного втручання Юлія Тимошенко.
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