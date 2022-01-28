Хірург розповів, чи робили пластичні операції перші леді Порошенко і Зеленська

Марина Порошенко та Олена Зеленська / колаж Facebook

Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів під час чату на Главреді, чи робили пластичні операції перші леді - Марина Порошенко та Олена Зеленська.

За словами фахівця, зараз практично не існує жінок, які не робили б яких-небудь маніпуляцій з обличчям.

При цьому Слоссер зазначив, що до пластичної хірургії відносяться і "уколи краси", тобто ботокс і філери.

"На даний момент жінок, які взагалі нічого собі не колють, практично не існує, кожна все одно щось робить. Найчастіше колють гіалуронку. Так от, якщо говорити про "уколи краси", то, найімовірніше, всі робили", - сказав лікар.

Що стосується Марини Порошенко і Олени Зеленської, то Слоссер заявив, що не помічав, що робилася якась пластична операція.

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"Якщо ж операція була, то, значить, вона була зроблена досить майстерно без зовнішніх слідів", - додав хірург.

Як повідомляв Главред, раніше пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів, чи робила Юлія Тимошенко пластичні операції.

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