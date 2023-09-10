"Неповторно": путініст Дюжев в неадекваті з перекошеним обличчям на Донбасі видав пропаганду

Путініст Дмитро Дюжев з'їздив в окупований Донбас. І там викликав огиду у користувачів мережі своєю промовою і мімікою, з якою говорив.

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Дмитро Дюжев давно відомий своєю пропутінською позицією / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Відомий російський актор-путініст (зірка колись популярного в нульових бандитського серіалу" Бригада") Дмитро Дюжев приїхав в окупований Донбас – для участі в пропагандистському концерті.

Захід проходив у Донецькій області в меморіальному комплексі "Савур-Могила". Причому Дюжев навіть дав невелику інтерв'ю пропагандистам. В якому і видав повний набір кремлівсько-пропагандистських штампів.

"Це героїзм в ступені геніальності. Неповторно. Це приклад всьому світу, як треба, як можна любити свою Батьківщину повною душею, на повні груди. І чекати, наближати щодня перемогу. Перемогу, яка буде на радість величезній території найбільшої країни в світі", – явно марив актор.

Ситуацію ускладнювало те, що Дюжев явно не контролював свою міміку, постійно гримасував – і так, що його користувачі Мережі запідозрили в, скажімо так, зміненому стані свідомості.

Вояжі артистів-путіністів на Донбас

Нагадаємо, раніше Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "у нас цього добра повно". На що звихнувся актор прочитав вірш.

До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.

Лепс, зокрема, відвідав госпіталь в Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.

І зовсім недавно до бойовиків до російських окупантів приїхав Роман" звір " Білик. Разом з колегою по групі Германом Осиповим він заспівав для них кілька своїх пісень.

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