"Неповторно": путініст Дюжев в неадекваті з перекошеним обличчям на Донбасі видав пропаганду

Відомий російський актор-путініст (зірка колись популярного в нульових бандитського серіалу" Бригада") Дмитро Дюжев приїхав в окупований Донбас – для участі в пропагандистському концерті.
Захід проходив у Донецькій області в меморіальному комплексі "Савур-Могила". Причому Дюжев навіть дав невелику інтерв'ю пропагандистам. В якому і видав повний набір кремлівсько-пропагандистських штампів.
"Це героїзм в ступені геніальності. Неповторно. Це приклад всьому світу, як треба, як можна любити свою Батьківщину повною душею, на повні груди. І чекати, наближати щодня перемогу. Перемогу, яка буде на радість величезній території найбільшої країни в світі", – явно марив актор.
Ситуацію ускладнювало те, що Дюжев явно не контролював свою міміку, постійно гримасував – і так, що його користувачі Мережі запідозрили в, скажімо так, зміненому стані свідомості.
Вояжі артистів-путіністів на Донбас
Нагадаємо, раніше Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "у нас цього добра повно". На що звихнувся актор прочитав вірш.
До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.
Лепс, зокрема, відвідав госпіталь в Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.
І зовсім недавно до бойовиків до російських окупантів приїхав Роман" звір " Білик. Разом з колегою по групі Германом Осиповим він заспівав для них кілька своїх пісень.
Вас також може зацікавити:
- "Джигурда, віддай їй свої чоботи": незграбна Волочкова зганьбилася перед людьми
- "Пора б вгамуватися": Волочкова показала, що Джигурда витворяє з нею в гримерці
- "Кіркорова потрібно до вас в компанію": Волочкова, що випила, наговорила зайвого Джигурді