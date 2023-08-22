Соліст групи "Звірі" виступив перед окупантами в "ДНР"

Фронтмен гурту "Звірі" Роман Білик (Рома Звір) виступив перед російськими бойовиками із угрупування "ДНР" на Донбассе.

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Рома "Звір" / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Соліст поп-рок-гурту "Звірі" (колись давно - дуже популярного у країні-агресорі РФ) Роман Білик (він же Рома Звір) виступив перед російськими окупантами в районах Донеччини, які тимчасово контролюють бойовики "ДНР". Про це повідомив російський пропагандист Семен Пегов.

Він виклав відео, в якому Білик в шоломі і бронежилеті стоїть в розташуванні одного з підрозділів бойовиків "ДНР" і спостерігає, як ті запускають снаряд.

Потім далі Білик разом з гітаристом гурту Германом "Албанцем" Осиповим грають і співають пісні бойовикам під акомпанемент акустичної гітари і балалайки.

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Цікаво, що після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Білик засудив дії Кремля і від імені групи опублікував антивоєнну заяву.

"Група "Звірі" проти війни! Як і всі розсудливі люди, ми проти будь-яких військових дій. Потрібно якомога швидше припинити військові дії і вирішувати питання виключно за столом переговорів", — йшлося в заяві. І у колективу негайно почалися проблеми з концертами. Зараз вищевказану заяву вже видалено з соцмереж групи.

Вояжі артистів-путіністів на Донбас

Нагадаємо, раніше Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "У нас цього добра повно". На що звихнувся актор прочитав вірш.

До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.

Лепс, зокрема, відвідав госпіталь в Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.

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