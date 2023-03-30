"Пісні набагато важливіші, ніж таблетка парацетамолу": путініста Лепса знову понесло на Донбас

Григорій Лепс, який з усіх сил підтримує путінський режим і розв'язану ним війну проти України, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.

Григорій Лепс / колаж фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Скандального відомий своєю підтримкою влади країни-агресора Росії співак Григорій Лепс в черговий раз приїхав до тимчасово окупованого Донецька. Відповідні відео опублікували кілька пропагандистських YouTube-каналів.

Лепс зокрема, відвідав госпіталь в Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.

"Бачу щасливі очі, коли я співаю. Мене це радує. Тобто я вже не дарма народився і не дарма живу. Це мене підносить над самим собою. Приємно, коли тебе чекають. І ти розумієш, що для людей це набагато важливіше, ніж таблетка парацетамолу. Тому що це допомагає душі. Це як бальзам. І знову ж таки – я сам собою пишаюся, що можу хоч чимось допомогти людям. Це не обов'язково повинні бути гроші або гуманітарна допомога. Безумовно музика лікує, тому я вважаю, що мені пощастило в житті", – сказав Лепс без тіні іронії.

відео дня

Наприкінці свого візиту Лепс сказав, що планує ще неодноразово відвідувати тимчасово окупований Донбас з концертами.

Скандал з Лепсом

Нагадаємо, кілька місяців тому пізно вночі Григорій Лепс разом зі своїм концертним директором і охоронцем вирушили в один барів, де у них, схоже, стався конфлікт з іншими відвідувачами.

Камера зафіксувала, як Лепс вступає в перепалку з невідомим чоловіком вже на виході із закладу. Мирним способом врегулювати ситуацію не вдається і миттю зав'язалася бійка.

Спочатку директор Лепса вдарив кулаком чоловіка, а потім до бійки приєднується і сам співак.

За словами потерпілого, 39-річного Дмитра Горбачова, в барі співак запропонував йому зіграти в нарди на 10 тисяч доларів, той відмовився, після чого Лепс дав йому ляпаса. Потім вони вийшли на вулицю.

Конфлікт довелося залагоджувати в судовому режимі.

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