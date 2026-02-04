"Наруга": Артема Пивоварова рознесли за витівку в оперному театрі

Співак вирішив зробити свій фірмовий трюк і викликав хвилю хейту.

https://glavred.net/starnews/nadrugatelstvo-artema-pivovarova-raznesli-za-vyhodku-v-opernom-teatre-10737722.html Посилання скопійоване

Артем Пивоваров скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Артем Пивоваров

Ви дізнаєтеся:

Артем Пивоваров провів концерт в Одеському оперному театрі

Чим він розлютив одеситів

Український співак Артем Пивоваров відомий своєю любов'ю до екстремальних трюків під час концертів, але після виступу в Одеському оперному театрі його жорстко захейтили. Відео з витівкою, яка викликала бурю негативних коментарів, виклали шанувальники в TikTok.

На відео помітно, що Пивоваров виліз на балкон театральної зали. Подібними трюками співака вже нікого не здивувати — він часто робить це на своїх концертах, щоб бути ближче до шанувальників. Але цього разу реакція в мережі була протилежною. Артем пройшовся в взутті по оксамитовій обробці балкона, після чого повернувся на сцену.

відео дня

Артем Пивоваров — концерт в Одесі / фото: facebook.com, Артем Пивоваров

Коментаторів в мережі обурило те, що Пивоваров не замислився про збереження найстарішого оперного театру України, на реставрацію і догляд за залом якого потрібні чималі кошти. Деякі пішли далі і звинуватили артиста в нарузі і образі культурної пам'ятки.

"Наруга над театром"

"Жах, ногами по оксамиту... Люди, це оперний"

"Боже, скільки реставрували Оперний, ну не для того, щоб по оббивці скакати"

"Прямо по сусальному золоту кутом"

"Це ж Оперний, а не клуб. Треба поводитися культурно, хоч ти і супер співак"

Сам Пивоваров поки не відреагував на хейт в мережі. За Артема в коментарях заступилися шанувальники — вони стверджують, що відвідувачі концерту були в захваті від програми та уваги співака, а значить, артиста нема за що критикувати.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що актор Тарас Цимбалюк опинився в центрі скандалів через свою участь у шоу "Холостяк 14". Головний герой проекту вирішив наостанок чесно розповісти про закулісся шоу. Актор відповів на питання про те, чому Тарас ставився несерйозно до своєї участі в "Холостяку".

Також українська шаблістка і дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виклала зворушливе відео зі своїм нареченим Луїджі Самеле, в якому повідомила, що чекає на дитину. Коментарі Ольги відразу наповнилися зворушливими привітаннями.

Вас може зацікавити:

Хто такий Артем Пивоваров? Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Володар двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред