Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Наруга": Артема Пивоварова рознесли за витівку в оперному театрі

Христина Трохимчук
4 лютого 2026, 06:01
122
Співак вирішив зробити свій фірмовий трюк і викликав хвилю хейту.
Артем Пивоваров скандал
Артем Пивоваров скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Артем Пивоваров

Ви дізнаєтеся:

  • Артем Пивоваров провів концерт в Одеському оперному театрі
  • Чим він розлютив одеситів

Український співак Артем Пивоваров відомий своєю любов'ю до екстремальних трюків під час концертів, але після виступу в Одеському оперному театрі його жорстко захейтили. Відео з витівкою, яка викликала бурю негативних коментарів, виклали шанувальники в TikTok.

На відео помітно, що Пивоваров виліз на балкон театральної зали. Подібними трюками співака вже нікого не здивувати — він часто робить це на своїх концертах, щоб бути ближче до шанувальників. Але цього разу реакція в мережі була протилежною. Артем пройшовся в взутті по оксамитовій обробці балкона, після чого повернувся на сцену.

відео дня
Артем Пивоваров
Артем Пивоваров — концерт в Одесі / фото: facebook.com, Артем Пивоваров

Коментаторів в мережі обурило те, що Пивоваров не замислився про збереження найстарішого оперного театру України, на реставрацію і догляд за залом якого потрібні чималі кошти. Деякі пішли далі і звинуватили артиста в нарузі і образі культурної пам'ятки.

"Наруга над театром"

"Жах, ногами по оксамиту... Люди, це оперний"

"Боже, скільки реставрували Оперний, ну не для того, щоб по оббивці скакати"

"Прямо по сусальному золоту кутом"

"Це ж Оперний, а не клуб. Треба поводитися культурно, хоч ти і супер співак"

@_portal__ Odesa Day 1.Done ✅ Артем як завжди-енергія,драйв і трохи паркуру #pivovarovmusic♬ оригінальний звук - PIVOVAROV_PORTAL_FAN

Сам Пивоваров поки не відреагував на хейт в мережі. За Артема в коментарях заступилися шанувальники — вони стверджують, що відвідувачі концерту були в захваті від програми та уваги співака, а значить, артиста нема за що критикувати.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що актор Тарас Цимбалюк опинився в центрі скандалів через свою участь у шоу "Холостяк 14". Головний герой проекту вирішив наостанок чесно розповісти про закулісся шоу. Актор відповів на питання про те, чому Тарас ставився несерйозно до своєї участі в "Холостяку".

Також українська шаблістка і дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виклала зворушливе відео зі своїм нареченим Луїджі Самеле, в якому повідомила, що чекає на дитину. Коментарі Ольги відразу наповнилися зворушливими привітаннями.

Вас може зацікавити:

Хто такий Артем Пивоваров?

Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Володар двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал Пивоваров новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Удар дронів по Одесі: є "прильоти", спалахнули пожежі - що відомо

Удар дронів по Одесі: є "прильоти", спалахнули пожежі - що відомо

06:52Україна
"Путін дотримав слова": Трамп вперше прокоментував удар по енергетиці України

"Путін дотримав слова": Трамп вперше прокоментував удар по енергетиці України

01:33Світ
Мирні переговори: Білий дім визначився зі своїми представниками в ОАЕ

Мирні переговори: Білий дім визначився зі своїми представниками в ОАЕ

23:47Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

"Кому ти говориш": відомий співак розкрив правду про Винника

"Кому ти говориш": відомий співак розкрив правду про Винника

Останні новини

06:52

Удар дронів по Одесі: є "прильоти", спалахнули пожежі - що відомо

06:30

Зметуть вмить: шикарний рецепт голубців по-закарпатськиВідео

06:10

Путінські війська продовжуватимуть терор України?Погляд

06:01

"Наруга": Артема Пивоварова рознесли за витівку в оперному театріВідео

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини, яка п'є каву за 19 с

Верифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – КорсунВерифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – Корсун
05:30

Всесвіт відкриє потаємні двері: які знаки зодіаку зроблять великий крок вперед

05:04

Більшість помиляється роками: як правильно смажити рибу

04:41

Секрет постільної білизни в СРСР: чому підковдри шили з діркою у вигляді ромба

04:03

Гороскоп Таро на лютий 2026: Рибам - тріумф, Водоліям - прибуток, Козерогам - важливі угоди

Реклама
03:43

Яка насправді різниця між козаками та чумаками - українці помилялись століттямиВідео

03:12

"Вб'ють" і одяг, і техніку: 7 речей, які заборонено класти в пральну машину

01:33

"Путін дотримав слова": Трамп вперше прокоментував удар по енергетиці України

01:03

Масштаби дивують: де в Україні знаходиться село, більше за столиці ЄвропиВідео

00:01

Стартують перші гонки: коли і де дивитися біатлон на Олімпіаді-2026 - розклад

03 лютого, вівторок
23:47

Мирні переговори: Білий дім визначився зі своїми представниками в ОАЕ

22:56

Найвпливовіший після свого батька: у Лівії вбили сина Муаммара Каддафі

22:27

"Ремонт займе значний час": стратегічна ТЕЦ сильно пошкоджена після обстрілуФото

21:50

"Приїхала швидка": що відбувається зі зрадницею Лолітою Мілявською

21:42

Графіки змінено – як вимикатимуть світло у Дніпрі та області у середу, 4 лютогоФото

21:27

3 помилки в догляді за шкірою, від яких потрібно терміново відмовитися

Реклама
21:26

Трамп вперше відреагував на порушення Росією перемир'я - що сказавВідео

21:22

"Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

21:11

Світла не буде хвилями: графіки відключень для Запорізької області на 4 лютого

20:48

Черкаську область накриють жорсткі графіки відключень - коли не буде світла 4 лютого

20:38

Вийшов трейлер фільму про Майкла Джексона: у головній ролі – племінник поп-короляВідео

20:27

Розсада більше не витягується: домашній "коктейль" зробить її товстою та міцноюВідео

20:03

Чи можна не вмикати режим польоту на телефоні в літаку: відповідь стюардеси

19:33

Українцям автоматично продовжили 90% відстрочок онлайн - Міноборони

19:30

Долар на роздоріжжі: як може змінитися курс найближчим часом, прогноз банкіра

19:30

Важка втрата: син Грубіча з'явився на могилі своєї сестри

19:10

РФ застосували рекордну кількість балістичних засобів ураження по УкраїніПогляд

19:02

Загинули 18-річні хлопець і дівчина, багато поранених: деталі удару РФ по ЗапоріжжюФотоВідео

19:01

Як швидко висушити волосся без світла: дієвий лайфхак від перукаря

18:17

Три рівні гарантій безпеки: Рютте пояснив, як Захід захистить Україну після війни

18:11

Тропічних папуг помітили в Україні: як ці птахи виживають у -15°С

18:06

В США визнали провал стратегії тиску на Путіна - що пропонують натомість

17:56

Терехов - нардепам: ваша бездіяльність - це неповага до українського народу

17:46

Яка друга назва Луцька – історик зробив несподіване відкриттяВідео

17:42

Погодні небезпеки на Тернопільщині: синоптики зробили важливе попередження

17:28

Найкоротший тест на IQ у світі: три прості запитання, що збивають з пантелику

Реклама
17:19

Скільки біженців повернуться в Україну після війни - в ООН дали свій прогноз

17:02

Опади прийдуть на заміну морозу: на Полтавщині очікується зміна погоди

16:51

Йдеться не про спорт чи здорову їжу: вчені розкрили головний секрет довголіття

16:48

Долар та євро впевнено повзуть вгору: новий курс валют на 4 лютого

16:42

Ідеальний тон обличчя як у знаменитостей: 3 поради від зіркового візажистаВідео

16:18

Чому 4 лютого не можна ходити в ліс: яке церковне свято

16:02

Готується менше години: рецепт лінивого пирога з картоплі, на смак вау

15:59

"Шахед" влучив у багатоповерхівку у Харкові: вирують пожежі, є поранені

15:31

На скільки може розтягнутися верифікація Starlink в Україні: відповідь експерта

15:31

"Білий список" Starlink може бути малоефективним: кіберексперт пояснив ризики

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти