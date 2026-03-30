"Джейкоб із Сутінків" вперше стане батьком — дружина Тейлора Лотнера вагітна

Майбутня мама з гордістю демонструє кругленький животик.

Тейлор Лотнер дружина — Джейкоб із Сутінків стане батьком

Тейлор Лотнер повідомив про вагітність дружини

Пара разом більше 6 років

Американський актор Тейлор Лотнер і його дружина, яку, за кумедним збігом обставин, також звуть Тейлор, чекають на дитину. Про це щаслива пара повідомила в соціальних мережах.

Лотнери опублікували зворушливі кадри зі знімками УЗД з підписом: "Що може бути краще за двох людей на ім'я Тейлор Лотнер?". Для обох партнерів це буде перший малюк. Поки що актор і його обраниця не розкривають подробиць про майбутню дитину.

Тейлор Лотнер почав зустрічатися з медсестрою (спеціалізується на психічному здоров'ї) Тейлор Доум у 2018 році. У листопаді 2021 року закохані заручилися, а рік по тому зіграли весілля.

До Доум у Лотнера були романи зі співачкою Тейлор Свіфт, акторками Марі Авгеропулос, Лілі Коллінс і Біллі Лурд.

