"Джейкоб із Сутінків" вперше стане батьком — дружина Тейлора Лотнера вагітна

- Тейлор Лотнер повідомив про вагітність дружини
- Пара разом більше 6 років
Американський актор Тейлор Лотнер і його дружина, яку, за кумедним збігом обставин, також звуть Тейлор, чекають на дитину. Про це щаслива пара повідомила в соціальних мережах.
Лотнери опублікували зворушливі кадри зі знімками УЗД з підписом: "Що може бути краще за двох людей на ім'я Тейлор Лотнер?". Для обох партнерів це буде перший малюк. Поки що актор і його обраниця не розкривають подробиць про майбутню дитину.
Тейлор Лотнер почав зустрічатися з медсестрою (спеціалізується на психічному здоров'ї) Тейлор Доум у 2018 році. У листопаді 2021 року закохані заручилися, а рік по тому зіграли весілля.
До Доум у Лотнера були романи зі співачкою Тейлор Свіфт, акторками Марі Авгеропулос, Лілі Коллінс і Біллі Лурд.
Раніше Главред розповідав про найгірший кінопоцілунок у кар'єрі Ніколь Кідман. Зірка зізналася, хто з колег-акторів неприємно здивував її на знімальному майданчику.
Також Девід Ферніш, чоловік Елтона Джона, розкрив правду про здоров'я співака, який офіційно покинув сцену і лише зрідка з'являється на світських заходах.
- Неймовірні "до/після": 55-річна Деніз Річардс зробила пластику
- Перевершить маму і сестру: як виглядає молодша дочка Беллуччі та Касселя
- Смерть Чака Норріса: що відомо про спадщину покійного актора
