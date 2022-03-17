"Не мовчіть в цій тиші!": Земфіра присвятила багатостраждальній Україні антивоєнний кліп

Земфіра присвятила Україні антивоєнний кліп / скріншот

Російська співачка Земфіра показала зворушливий кліп, на свою пісню Не стріляйте, який присвятила трагічним подіям в Україні.

Артистка вже не один раз підтримувала нашу країну, і висловлювала незгоду з політикою Кремля і кривавою війною, яку розв'язала Росія.

На знак солідарності з Україною, Земфіра видалила всі відео зі свого каналу на YouTube, залишвши лише два ролики - кавер на пісню групи Океан Ельзи Відпусти і нове відео на пісню Не стріляйте.

Спочатку в кадрі з'явилася сама виконавиця. Вона співає, граючи на піаніно. Потім у пісні настає інструментальний програш, під час якого в кадрі з'являються фото і відео зруйнованих російськими окупантами українських міст.

"Не стріляйте, в цій кімнаті любов! Не мовчіть в цій тиші! Я загину, не мовчіть!" - головний посил пісні, яку Земфіра присвятила багатостраждальному українському народові.

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Нагадаємо, Польський Виконавець Cypis написав реп-композицію "Putin", яка через кілька днів стала "трендом" в TikTok і потрапила в чарти Spotify і Apple Music.

Також повідомлялося, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.

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