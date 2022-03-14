"Сльози течуть рікою": Настя Каменських змусила плакати всю Україну через пісню про війну

Настя Каменських / соцмережі

Українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.

Слова проникливого треку "Я - Україна" Насті Каменських написав її зірковий чоловік Потап, а музику – вони удвох.

Віртуоз Micah the Violinist завершив пісню партією на електроскрипці, а Роман Кукулян створив щемливий відеоряд з найболючішими кадрами війни – від евакуації в Ірпені до мітингу в Херсоні.

"Українці! Кожен день болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Тільки тримаючись духом і серцем, ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаємося, як би важко не було", – закликала Настя Каменських у соцмережі.

Українці дуже емоційно відреагували на нову пісню співачки.

"Дуже хороша пісня. До сліз", "Все Буде Україна. Пісня прямо до мурашок", "Добре підібрані слова, до сліз. Разом ми вистоїмо, люблю нашу Україну", "У мене сльози на очах. Дорога Україна, ми впораємося, буде мир".

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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