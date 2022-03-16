"Хворий психопат!": польський хіт про Путіна "підірвав" світові чарти - його наспівує весь світ

Польський хіт про Путіна підірвав світові чарти - його наспівує весь світ / скріншот

Польський Виконавець Cypis написав реп-композицію "Putin", яка через кілька днів стала "трендом" в TikTok і потрапила в чарти Spotify і Apple Music.

Пісня про російського президента на Youtube набрала вже 7 мільйонів переглядів.

Репер виступає проти жорстокої агресії Росії на українських територіях, підтримує і допомагає біженцям з України, а також збирає гуманітарну допомогу.

"Сьогодні кожен з нас може бути корисним Україні. В рамках акції "Protest wyspiewany" ви можете допомогти подарунком, словом або творчістю", – написавши Cypis ще в перші дні війни.

Через два тижні після релізу трек "Putin" потрапив в ТОП-3 найпопулярніших пісень в Україні в чарті Apple Music, а також став 15-м за популярністю в Spotify. Композиція також знаходиться в трендах на Youtube.

Раніше народна артистка України, співачка Ірина Білик поділилася віршем, яке сама ж охрестила пророкуванням. У ньому вона звертається до російських окупантів, які зазіхнули на суверенітет України і життя українців.

Також повідомлялося, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.

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