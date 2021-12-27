УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Співачка Земфіра показала рідкісне фото в ніжному образі, і розповіла куди зникла

27 грудня 2021, 19:47

Артистка не часто ділиться особистим, і її домашні кадри для шанувальників - справжній подарунок.

false
Земфіра поділилася новим затишним фото / instagram.com/zemfiralive

Співачка Земфіра не раз говорила про те, що не любить соціальні мережі - на її думку там люди нерідко забувають про взаємоповагу та чужу приватність.

Проте у артистки є аккаунт в Instagram, в якому час від часу з'являються її фото і відео з виступів.

Втім, Земфіра з'являється там вкрай рідко, і бути відсутньою може по кілька місяців поспіль. Але перед новорічними святами вона все ж обрадувала шанувальників своєю появою - співачка опублікувала затишне домашнє фото, на якому постала в світлому светрі з високою горловиною і м'якою посмішкою на обличчі.

Артистка пояснила, куди "зникла" цього разу - вона готувала програму для концертного туру, який почнеться вже в лютому 2022 року.

"Вітаю! Дякую за довіру, кожен раз дивуюся, коли таке відбувається - плейліст готовий, починаю готуватися. З усіма наступаючими святами! Зустрінемося в лютому)" - підписала фото Земфіра.

Реклама
false
Земфіра привітала фанатів з майбутніми святами / instagram.com/zemfiralive

читайте такожЯк зараз виглядає головна героїня серіалу Просто Марія-59-річна актриса Вікторія Руффо

Раніше Настя Каменських у прозорій сукні та червоних панчохах зачарувала фанатів зухвалим образом.

Інші цікаві новини:

viber
шоу-бізнес Земфіра новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 26 грудня 2021: Дівам - витрати, Скорпіонам - удача, Стрільцям - неймовірне везінняГороскоп на сьогодні 26 грудня 2021: Дівам - витрати, Скорпіонам - удача, Стрільцям - неймовірне везіння Запорука успіху 2022 року: астролог розповів, що потрібно встигнути зробити до нового року кожному знакуЗапорука успіху 2022 року: астролог розповів, що потрібно встигнути зробити до нового року кожному знаку Долар різко подорожчає: українцям дали сумний прогноз падіння гривніДолар різко подорожчає: українцям дали сумний прогноз падіння гривні Газ по 17 і електрика по 2,5 гривні: що буде з тарифами у 2022 роціГаз по 17 і електрика по 2,5 гривні: що буде з тарифами у 2022 році З наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршахЗ наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршах
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
20:43

У роботі Telegram стався масштабний збій: Україна та Європа зіткнулися з проблемами

20:33

В Україні вдарить мороз -15 і завалить снігомВідео

19:47

Співачка Земфіра показала рідкісне фото в ніжному образі, і розповіла куди зникла

19:41

Байден підписав оборонний бюджет: Україні виділили 300 млн доларівВідео

19:25

В Україні масово закривають центри вакцинаціїВідео

Реклама
19:15

Треба позбавити планету від оскаженілого геополітичного непорозумінняПогляд

18:37

Новорічний Вечірній Квартал: номер від президента, гості з юності та музичний сюрприз від акторівВідео

18:31

Новий статус щодо ядерної зброї і "обнулення" Лукашенка: з'явився новий проект Конституції Білорусі

18:08

Без шпагату, але топлес: Анастасія Волочкова грайливо оголила груди

18:07

Гороскоп Таро на 2022 рік: Ракам – втілення задуманого, Левам – життєві уроки, Стрільцям - суперникиВідео

18:06

Загроза вторгнення Росії в Україну: Київ створює штаб територіальної оборониВідео

17:41

Прикмети на 28 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:11

В Україні вимагають скасувати військовий облік для жінок: Зеленський повинен розглянути петиціюВідео

16:55

Шукали два дні, а вона була неподалік: у Херсоні знайшли мертвою зниклу під час корпоративу жінку

16:38

Список заборонених страв на Новий рік 2022: що не можна готувати і які страви повинні стояти на століВідео

16:19

Хюррем-султан Мер'єм Узерлі вперше показала обличчя молодшої дочки від невідомого американця

15:49

РФ нарощує вплив у регіоні: Данілов розповів, що в окупований Крим переселили 600 тисяч росіянВідео

15:16

"Валізу нікуди покласти": Українка в поїзді "Укрзалізниці" знайшла вугілля під полицею

15:02

У Росії заметушилися через військовий облік жінок в Україні: Матвієнко не підбирала слівВідео

14:42

На Закарпатті п’яний водій наїхав на дітей, загинув 9-річний хлопчикВідео

Реклама
14:33

"Як воскова лялька!": шанувальники не впізнали Аллу Пугачову на нових фото

14:29

Любовний гороскоп на тиждень 27 грудня 2021 - 2 січня 2022: Близнюкам – сварки, Скорпіонам - пліткиВідео

14:08

"Вторгайтеся - втопимо вас у крові": Арестович звернувся до російської армії

13:50

Тіло з авто довелося діставати рятувальникам: під Києвом у жахливій ДТП загинув 14-річний підліток

13:24

"Вже не знаєте, як здерти останню шкуру": у TikTok українки протестують проти військового облікуВідео

13:14

РФ відправить на перемовини військових: Лавров накинувся зі звинуваченнями на НАТО

13:00

Гороскоп на завтра 28 грудня 2021: Ракам – здійснення бажань, Терезам - втрати, Козерогам - великі грошіВідео

12:49

Голий соліст Maneskin Даміано Давид, прикривши причиндали смайликом, привітав фанатів з Різдвом

12:21

Гороскоп Таро на тиждень 27 грудня - 2 січня 2022: Левам – важливі рішення, Ракам - гроші, Козерогам - розчаруванняВідео

12:08

Дружина Гордона розповіла про плани зробити Вєрку Сердючку президентом України

11:52

Свята в січні 2022: скільки відпочиватимуть в Україні

11:51

"Готуйте парасольки": синоптик спрогнозувала відлигу в Україні в новорічну ніч

11:48

В Україні з 1 січня зростуть тарифи на воду: скільки доведеться платити

11:38

Вагітність, новий роман і цінний подарунок: гороскоп на січень 2022 року для КозерогівВідео

11:30

Місячний гороскоп на тиждень 27 грудня - 2 січня: Левам - кохання, Дівам - здійснення бажань, Козерогам - боргиВідео

11:19

В Україні з 2022 року каратимуть за вказівку статі у вакансіях: що загрожує роботодавцям

11:07

Настя Каменських у прозорій сукні та червоних панчохах зачарувала фанатів зухвалим образом

11:02

Визнайте вакцину – відкриємо КПВВ: Арестович розповів, як РФ шантажує Україну Спутником VВідео

10:35

Більшість українців не хоче емігрувати - опитування

10:25

Фінансовий гороскоп на тиждень 26 грудня - 2 січня: Левам – фінансове везіння, Терезам - витрати , Скорпіонам - крадіжкиВідео

Реклама
10:17

Генсек ООН закликав всі країни світу готуватися до нових пандемій

10:15

Кримська платформа, дороги і санкції: якими були головні провали і досягнення влади у 2021 році

09:49

Знятого на камери вбивства виявилося недостатньо: вдова загиблого рятувальника зважилася на ексгумацію

09:41

Британія евакуює своїх військових з України у разі нападу РФ - Daily Express

09:21

Помер режисер "Гострих предметів" і "Великої маленької брехні"

09:10

Гороскоп на сьогодні 27 грудня 2021: Тільцям - плітки, Левам - небезпека аварій, Дівам - спокусиВідео

08:34

Коронавірус знизив темп: за добу менше 2 тисяч нових COVID-випадків і 133 смерті

08:14

Гороскоп на січень 2022 року обіцяє Скорпіонам фатальну любов з першого поглядуВідео

08:13

Справа Порошенка: третій тур виборів розпочався, і виживе лише одинПогляд

07:52

Кинули зв'язаним у лісі: під Києвом знайшли мертвим головлікаря санаторію на РівненщиніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти