Співачка Земфіра показала рідкісне фото в ніжному образі, і розповіла куди зникла

Земфіра поділилася новим затишним фото / instagram.com/zemfiralive

Співачка Земфіра не раз говорила про те, що не любить соціальні мережі - на її думку там люди нерідко забувають про взаємоповагу та чужу приватність.

Проте у артистки є аккаунт в Instagram, в якому час від часу з'являються її фото і відео з виступів.

Втім, Земфіра з'являється там вкрай рідко, і бути відсутньою може по кілька місяців поспіль. Але перед новорічними святами вона все ж обрадувала шанувальників своєю появою - співачка опублікувала затишне домашнє фото, на якому постала в світлому светрі з високою горловиною і м'якою посмішкою на обличчі.

Артистка пояснила, куди "зникла" цього разу - вона готувала програму для концертного туру, який почнеться вже в лютому 2022 року.

"Вітаю! Дякую за довіру, кожен раз дивуюся, коли таке відбувається - плейліст готовий, починаю готуватися. З усіма наступаючими святами! Зустрінемося в лютому)" - підписала фото Земфіра.

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Земфіра привітала фанатів з майбутніми святами / instagram.com/zemfiralive

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