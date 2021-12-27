Співачка Земфіра показала рідкісне фото в ніжному образі, і розповіла куди зникла

Артистка не часто ділиться особистим, і її домашні кадри для шанувальників - справжній подарунок.
Співачка Земфіра не раз говорила про те, що не любить соціальні мережі - на її думку там люди нерідко забувають про взаємоповагу та чужу приватність.
Проте у артистки є аккаунт в Instagram, в якому час від часу з'являються її фото і відео з виступів.
Втім, Земфіра з'являється там вкрай рідко, і бути відсутньою може по кілька місяців поспіль. Але перед новорічними святами вона все ж обрадувала шанувальників своєю появою - співачка опублікувала затишне домашнє фото, на якому постала в світлому светрі з високою горловиною і м'якою посмішкою на обличчі.
Артистка пояснила, куди "зникла" цього разу - вона готувала програму для концертного туру, який почнеться вже в лютому 2022 року.
"Вітаю! Дякую за довіру, кожен раз дивуюся, коли таке відбувається - плейліст готовий, починаю готуватися. З усіма наступаючими святами! Зустрінемося в лютому)" - підписала фото Земфіра.
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Раніше Настя Каменських у прозорій сукні та червоних панчохах зачарувала фанатів зухвалим образом.
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