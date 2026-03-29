"Коли жінка старша за чоловіка": Леся Нікітюк поділилася особистим

Ведуча відповіла на чутки щодо своїх стосунків.

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук — стосунки

Відома українська ведуча Леся Нікітюк відреагувала на активні розмови про своє особисте життя в новому епізоді шоу "Єпитання на Новому". У мережі активно обговорюють різницю у віці зірки з її нареченим.

Нікітюк не здивувалася популярності цієї теми серед шанувальників. Різниця у віці між Лесею та Дмитром Бабчуком дійсно відчутна — наречений знаменитості молодший за неї на 9 років.

"Люди люблять постійно пліткувати, особливо про медійних осіб, особливо на такі теми, як різниця у віці. Коли жінка старша за чоловіка, коли дівчина народилася трохи раніше, ніж її майбутній чоловік. Років так на дев'ять, як я", — висловилася ведуча.

Тим часом Леся запевнила, що подібні пересуди її не турбують. Як зізналася ведуча, подібні розмови є постійним інформаційним шумом, у якому живе більшість медійних особистостей.

Леся Нікітюк — особисте життя

Відома ведуча офіційно підтвердила роман з Дмитром Бабчуком, кадровим військовим і морським піхотинцем. У 2025 році у пари народився син Оскар. Леся Нікітюк вже отримала пропозицію руки і серця від коханого і готується до весілля.

Про особу: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

