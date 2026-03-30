Alyona Alyona живе без важливого органу: "Єдине, що працює"

Артистка розповіла про свої труднощі.

Alyona Alyona живе без важливого органу

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про свій досвід схуднення та життя без важливого органу в Instagram.

Артистка зізналася, що намагалася схуднути за допомогою препаратів для схуднення, але не побачила радикального результату. Виконавиця вважає, що фармацевтичне втручання не дасть потрібного ефекту без зміни способу життя.

"У мене був такий досвід. Але уколи — це не панацея, якщо ти живеш тим самим ритмом життя, яким і жив, і в ньому ти набираєш вагу, то уколи не допоможуть схуднути і утримати результат. Уколи — це допоміжний засіб. Єдине, що працює, — це дефіцит калорій і регулярні фізичні навантаження", — висловилася Alyona Alyona.

Реперка також поділилася інформацією про те, що пережила операцію з видалення важливого органу. Alyona Alyona багато років живе без жовчного міхура.

"Я ніколи не була худою. Якщо я захочу схуднути, то це абсолютно мій вибір — чи стану я тростиною, чи роздує мене, як повітряну кулю", — підсумувала артистка.

Виконавиця також зазначила, що не звертає уваги на хейт, який стосується її зовнішності або ваги. Вона підкреслила, що поширювати ненависть можуть тільки глибоко нещасні люди.

"Усе життя лунає хейт. По-перше, ніхто нормальний, щасливий, повноцінний і успішний ніколи в житті не буде хейтити. Хейтять нещасні люди", — висловилася реперка.

Про особу: Alyona Alyona Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Олегівна Савраненко) — українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

