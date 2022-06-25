Наталя Могилевська розповіла про незвичайну клятву, яку стримує вже 25 років

Наталя Могилевська розповіла про клятву, яку стримує 25 років / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

46-річна співачка, композитор, продюсер і Народна артистка України Наталія Могилевська в інтерв'ю телеканалу Україна, розповіла, чому не покинула країну, коли почалася повномасштабна війна.

Могилевська була однією з перших зірок, які почали допомагати постраждалим від російської агресії - розвозила їжу і воду по сховищах, давала імпровізовані концерти, зараз займається волонтерством і виступає для ЗСУ.

Ведучі поцікавилися у артистки, чому ж вона, як багато хто з її колег, не вирушила, наприклад, з благодійним туром по світу, або просто не виїхала з країни в пошуках безпечного місця.

"Багато дуже причин. Перша причина, напевно, те, що коли ти виходиш заміж, ти стоїш з чоловіком, і, дивлячись йому в очі, кажеш "у горі і радості". Що б там не сталося, ти даєш свою клятву бути разом. І 25 років тому таку клятву я дала, коли вперше вийшла на сцену. І 25 років я відчувала, як народ мене підтримував. І були хвилини, коли мені жити не хотілося, не те що робити наступний крок. Нажаль такий момент буває у кожної людини. Але люди настільки мене підтримували, настільки мої концерти завжди були наповнені такою любов'ю, такою вдячністю, що просто сьогодні, у важку хвилину, як може бути інакше. Народні артисти повинні бути з народом, мені здається. А як інакше?", - розповіла Могилевська.

Вона також підкреслила, що за всі 4 місяці війни їй жодного разу не було страшно - рідна земля допомагала. Тому їй було так просто прийняти рішення залишитися.

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Раніше Наталія Могилевська розповіла про складнощі в спілкуванні з родичами з Росії, які зомбовані рашистской пропагандою.

Також співачка розповіла, що у Маріуполі під обстрілами загинуло її дитинство в особі її рідного дядька, до якого вона часто приїжджала на літо.

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