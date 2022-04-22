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"По-людськи поховати було неможливо": Наталія Могилевська втратила в Маріуполі члена сім'ї

22 квітня 2022, 19:59

Разом з ним, за словами артистки, загинуло її дитинство.

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У Маріуполі від рашистського снаряда загинув рідний дядько Наталії Могилевської / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, що в Маріуполі під обстрілами загинуло її дитинство в особі її рідного дядька, до якого вона часто приїжджала на літо.

Дитячі та юнацькі спогади про красу міста, тепле море, запах свіжої випічки і троянд змішалися для артистки з гіркотою від втрати важливого для неї члена сім'ї, якого в цих же трояндах і поховали.

"По-людськи поховати було неможливо. До їхнього будинку прилетіло два снаряди. Не залишилося нічого. Разом з ним помирає моє дитинство, мій коханий Маріуполь", - зі сльозами на очах розповіла співачка.

Також вона звернулася до фанатів з проханням про молитву за душу її дядька Саші.

"Коли мені було 19 років, загинув мій тато. У 2013-му, за день до мого Дня народження, на Небо пішла мама. Родина мого рідного дядька в Маріуполі лишалася моїм оберегом і місцем сили… Ви, нелюди, сьогодні знищили нанівець моє щасливе дитинство. Прошу Вас, помоліться за загиблого мого дядю Сашу",- написала у своїх соціальних мережах Могилевська.

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Раніше ведучий Андрій Бедняков розповів, що в Маріуполі, під час блокади рашистами, померла його мати.

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