Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Справжній богатир": Аліна Гросу народила і показала первістка

Христина Трохимчук
17 квітня 2026, 10:21
Співачка вперше стала мамою.
Аліна Гросу — пологи
Аліна Гросу — пологи / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

Ви дізнаєтеся:

  • Аліна Гросу народила
  • Який подарунок вона зробила шанувальникам

Відома українська співачка Аліна Гросу народила і поділилася з шанувальниками подробицями пологів. На своєму YouTube-каналі артистка випустила трек "Колискова", де показала перші кадри з малюком.

В описі до відеороботи Гросу розповіла, що народжувала в Україні. На світ з'явився справжній богатир — малюк народився з вагою майже 5 кілограмів.

відео дня
Аліна Гросу з сином після пологів
Аліна Гросу з сином після пологів / скрін з відео

"Артистка народжувала в Україні — їй було важливо, щоб цей процес пройшов на рідній землі. Пологи пройшли не зовсім за планом, але в найкращому сенсі. На УЗД Аліні обіцяли малюка вагою близько 3,4–3,5 кілограма, а народився справжній богатир — майже 4,7 кг. Аліна зізнається, що почувається так, ніби її переїхало три трактори, але малюк здоровий, щасливий і надзвичайно спокійний. Настільки, що новоспечена мама навіть запитувала педіатрів, чи нормально, що дитина так мало плаче. Їй відповіли: просто хлопчик з інтелігентної родини", — повідомила зіркова мама.

Виконавиця поділилася першими досягненнями дитини — малюк може похвалитися чудовим апетитом, а також добре розрізняє маму і тата. Аліна насолоджується першими моментами материнства і наспівує синові колискову власного авторства.

Аліна Гросу народила сина
Аліна Гросу народила сина / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"Це найщасливіший день у моєму житті. Я завжди любила дітей, але не настільки. Коли я побачила цю Манюню, не вистачило слів від ніжності та любові. Він для мене найгарніший і найкращий. І його крик мене не дратує — мене взагалі нічого не дратує", — поділилася Гросу.

Пізніше співачка виклала нове сімейне фото в Instagram і поділилася радісною новиною з підписниками.

"Наша любов, наш маленький всесвіт. Тільки тепер ми зрозуміли, що таке по-справжньому кохати. Понад 4 кг найдорожчого у світі золота і 58 см найніжніших пухких булочок", — написала зірка.

  • Аліна Гросу із сином
    Аліна Гросу із сином фото пресслужби
  • Аліна Гросу із сином
    Аліна Гросу із сином фото пресслужби
  • Аліна Гросу із сином
    Аліна Гросу із сином фото пресслужби
  • Аліна Гросу із сином
    Аліна Гросу із сином фото пресслужби

Аліна Гросу народила — дивіться відео:

Аліна Гросу інфографіка
Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярна українська виконавиця Lama зважилася на відверте зізнання про своє минуле. У новому інтерв'ю артистка чесно розповіла про досвід зрад і зізналася, що тривалий час перебувала в аб'юзивних стосунках.

Також актор Іван Охлобистін, відомий своєю підтримкою політики Кремля, несподівано виступив із критикою планів щодо ізоляції російського сегмента інтернету. На його думку, рішення влади обмежити доступ до глобальної мережі та соцмереж є серйозною помилкою.

Про особу: Аліна Гросу

Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.
Перший коханий Гросу – московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Аліна Гросу новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини Рівного
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти