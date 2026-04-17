"Справжній богатир": Аліна Гросу народила і показала первістка

Співачка вперше стала мамою.

Аліна Гросу — пологи / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

Відома українська співачка Аліна Гросу народила і поділилася з шанувальниками подробицями пологів. На своєму YouTube-каналі артистка випустила трек "Колискова", де показала перші кадри з малюком.

В описі до відеороботи Гросу розповіла, що народжувала в Україні. На світ з'явився справжній богатир — малюк народився з вагою майже 5 кілограмів.

Аліна Гросу з сином після пологів / скрін з відео

"Артистка народжувала в Україні — їй було важливо, щоб цей процес пройшов на рідній землі. Пологи пройшли не зовсім за планом, але в найкращому сенсі. На УЗД Аліні обіцяли малюка вагою близько 3,4–3,5 кілограма, а народився справжній богатир — майже 4,7 кг. Аліна зізнається, що почувається так, ніби її переїхало три трактори, але малюк здоровий, щасливий і надзвичайно спокійний. Настільки, що новоспечена мама навіть запитувала педіатрів, чи нормально, що дитина так мало плаче. Їй відповіли: просто хлопчик з інтелігентної родини", — повідомила зіркова мама.

Виконавиця поділилася першими досягненнями дитини — малюк може похвалитися чудовим апетитом, а також добре розрізняє маму і тата. Аліна насолоджується першими моментами материнства і наспівує синові колискову власного авторства.

Аліна Гросу народила сина / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"Це найщасливіший день у моєму житті. Я завжди любила дітей, але не настільки. Коли я побачила цю Манюню, не вистачило слів від ніжності та любові. Він для мене найгарніший і найкращий. І його крик мене не дратує — мене взагалі нічого не дратує", — поділилася Гросу.

Пізніше співачка виклала нове сімейне фото в Instagram і поділилася радісною новиною з підписниками.

"Наша любов, наш маленький всесвіт. Тільки тепер ми зрозуміли, що таке по-справжньому кохати. Понад 4 кг найдорожчого у світі золота і 58 см найніжніших пухких булочок", — написала зірка.

Про особу: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.

Перший коханий Гросу – московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

