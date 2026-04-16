YUNA-2026: оголошено головних переможців музичної премії

На вечірці зібралися провідні артисти та діячі індустрії.

Організатори визначили лауреатів одразу в 14 категоріях

Найпомітнішим героєм церемонії став Артем Пивоваров

У середу, 15 квітня, у столичному Палаці "Україна" відбулася церемонія вручення національної музичної премії YUNA-2026. Про це повідомляється на сайті премії.

Цього року організатори визначили лауреатів одразу в 14 категоріях. Вечір зібрав провідних артистів та гравців індустрії. На сцені оголошували імена тих, хто формував звучання року.

Найпомітнішим героєм церемонії став Артем Пивоваров. Він завоював одразу три статуетки. По дві перемоги отримали Jerry Heil і Кажанна. При цьому серед переможців опинилися як уже добре відомі імена, так і нові артисти, які тільки закріплюють свій статус у шоу-бізнесі.

Переможці YUNA-2026:

Найкращий виконавець — Артем Пивоваров;

Найкраща виконавиця — Alena Omargalieva;

Найкраща пісня — DREVO — Смарагдове небо;

Найкращий відеокліп — Jerry Heil — "Додай гучності";

Відкриття року – Кажанна;

Найкращий альбом — The Maneken — Нова ера;

Найкращий дует/колаборація - ADAM & SASHA NOROVA - Ау-Ау;

Найкращий поп-гурт - The Вуса;

Найкращий рок-гурт – Ziferblat;

Найкраща пісня до фільму – Jerry Heil, MONATIK, Євген Хмара – Вимолив;

Найкраща нова версія - TVORCHI - Мила моя;

Найкраща концертна подія - Артем Пивоваров (серія шоу у Палаці спорту);

Найкращий менеджмент артиста – Pomitni;

Найкращий хіп-хоп хіт – Кажанна – boy.

Премія YUNA вважається однією з найпрестижніших музичних нагород країни і щорічно відзначає досягнення українських артистів, яких обирає професійне журі.

Премія YUNA Премія YUNA — це щорічна національна музична премія України, яка відзначає найяскравіші досягнення в індустрії. Її назва є абревіатурою від Yearly Ukrainian National Awards. Премія була заснована 27 жовтня 2011 року. Перша церемонія вручення відбулася в лютому 2012 року і була присвячена підсумкам 20-річчя незалежності України. Генеральний продюсер премії Павло Шилько (DJ Паша) та бізнесмен Мохаммад Захур. Номінантів та лауреатів визначає професійне журі, до складу якого входять програмні директори радіостанцій та телеканалів, музичні редактори та критики.

