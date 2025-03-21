Знайшли на узбіччі дороги: що сталося з українською моделлю в Дубаї

Ви дізнаєтеся:
- Марія Ковальчук перебуває в реанімації
- Дівчину знайшли на узбіччі дороги в Дубаї
Українська модель Марія Ковальчук десять днів не виходила на зв'язок із рідними, перебуваючи в ОАЕ, але все ж таки вона знайшлася в одній із лікарень.
Днями Мережу приголомшила новина про те, що Марія, яка родом зі Львова, знайдена в Дубаї з численними переломами рук, ніг і хребта. Дівчина зникла після вечірки, де познайомилася з двома чоловіками, які заявили, що вони з модельного бізнесу і планувала переночувати в них.
Як повідомляють росЗМІ, поки невідомо, що сталося з Ковальчук, але з'явилася інформація про те, що її знайшли на узбіччі дороги в Дубаї.
"9 березня, у день свого 20-річчя, Марія Ковальчук вирушила на тусовку до місцевих шейхів. Наступного дня дівчина зателефонувала мамі і розповіла, що на день вирушить у мотель до незнайомців, які запросили її до себе. За словами матері, голос її доньки був розгубленим. Після цього вона вже не виходила на зв'язок", - повідомило джерело ЗМІ.
Також рідні Марії вважають, що модель могла потрапити в сексуальне рабство, де над нею знущалися кілька днів.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Зазначимо, як повідомляв Главред, дружина українського боксера Олександра Усика - бізнесвумен Катерина Усик - розповіла, як вона познайомилася з чоловіком і що вони пережили разом. Катерина зазначила, що їй було 15 років, коли почалися стосунки з боксером і перші три роки були дуже важкими, адже Олександр поводився некоректно.
А також на таємному весіллі зрадниці Ані Лорак на Мальдівах не було її доньки - 13-річної Софії від Мурата Налчаджиоглу, адже вона зайнята навчанням. Хоча це дивно, адже відомо, що Софія вже певний час перебуває в Туреччині зі своїм рідним батьком, а навчається вона, як відомо, в Росії.
Вас може зацікавити:
- "Я найщасливіша": Ірина Білик зізналася, що між нею та Налчаджиоглу
- "Намагалися вбити": зірка шоу МастерШеф пережила тортури в психіатричній лікарні
- Помічниця путініста Кіркорова видала всю правду про смерть його батька - деталі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред