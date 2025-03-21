Знайшли на узбіччі дороги: що сталося з українською моделлю в Дубаї

Марія Ковальчук перебуває в реанімації.

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Марія Ковальчук - стан здоров'я / колаж: Главред, фото: x.com/boom_arilu

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Марія Ковальчук перебуває в реанімації

Дівчину знайшли на узбіччі дороги в Дубаї

Українська модель Марія Ковальчук десять днів не виходила на зв'язок із рідними, перебуваючи в ОАЕ, але все ж таки вона знайшлася в одній із лікарень.

Днями Мережу приголомшила новина про те, що Марія, яка родом зі Львова, знайдена в Дубаї з численними переломами рук, ніг і хребта. Дівчина зникла після вечірки, де познайомилася з двома чоловіками, які заявили, що вони з модельного бізнесу і планувала переночувати в них.

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Як повідомляють росЗМІ, поки невідомо, що сталося з Ковальчук, але з'явилася інформація про те, що її знайшли на узбіччі дороги в Дубаї.

Марія Ковальчук поки не може говорити / фото: x.com/boom_arilu

"9 березня, у день свого 20-річчя, Марія Ковальчук вирушила на тусовку до місцевих шейхів. Наступного дня дівчина зателефонувала мамі і розповіла, що на день вирушить у мотель до незнайомців, які запросили її до себе. За словами матері, голос її доньки був розгубленим. Після цього вона вже не виходила на зв'язок", - повідомило джерело ЗМІ.

Марія Ковальчук опинилася в ОАЕ по роботі / фото: x.com/boom_arilu

Також рідні Марії вважають, що модель могла потрапити в сексуальне рабство, де над нею знущалися кілька днів.

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