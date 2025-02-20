40 днів: популярна українська модель-мовчуха повідомила про трагедію в родині

Інна Цимбалюк поділилася горем, яке сталося з її матір'ю.

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Інна Цимбалюк втратила маму / Колаж Главред, фото Instagram/inna.tsymbaliuk__

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Яка трагедія трапилася в Інни Цимбалюк

Що вона написала в Instagram

Уродженка міста Чернівці, колись популярна телеведуча, протеже Ігоря Кондратюка, а також "Міс Україна Всесвіт -2006" Інна Цимбалюк, яка зникла з радарів українських ЗМІ ще до початку війни з Росією.

Дружина громадянина терористичної Росії повідомила на своїй сторінці в Instagram про те, що 40 днів тому померла її мама. Жінці на момент смерті було 73 роки. Інна не розкриває причину смерті своєї мами.

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Цимбалюк написала довгий пост про те, як сумує за своєю матір'ю.

"Зараз світ втратив для мене щільність. Порожнеча всередині розпирає, розриваючи на атоми... Мабуть для того, щоб зібрати себе заново. І побачити, що в кожному з цих атомів є ти. Мамо, я зіткана з тебе. І хочу бути твоїм красивим, гідним продовженням. Як шкода, що іноді, щоб усвідомити всю амплітуду своєї любові, потрібно прожити й таке", - написала модель.

Модель важко переживає втрату матері. "Дякую, що ти була моєю константою. Тендітна. Вразливою. Але така сильна. Ти завжди була. І будеш. Моїм ангелом-охоронцем", - додала вона.

"Продовжую вчитися в тебе - чуйності, ніжності, щирості. Адже ніхто й ніколи не кохатиме мене так, як ти. Більше просто неможливо", - пише вона.

Зазначимо, що Цимбалюк висловилася про війну лише один раз, опублікувавши молитву українською мовою і закривши коментарі до посту.

Єдиний пост Цимбалюк про війну / Скриншот Instagram/inna.tsymbaliuk

За даними з мережі, Цимбалюк одружена з російським бізнесменом Ігорем Пестриком, який є фігурантом кримінальних справ у Росії. Цимбалюк навіть народила йому доньку 2015 року.

Інна Цимбалюк, на жаль, мовчить про війну / Фото Instagram/inna.tsymbaliuk__

Однак останні кілька років модель із донькою мешкає в Прибалтиці та ніяк не коментує своїх стосунків і не показує чоловіка в соціальних мережах.

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Нагадаємо, ще 2017 року співак Олександр Буйнов поділився фото з Цимбалюк. "Зустрів Інку Цимбалюк... Випадково ось так - пірнув і ось вона!" - написав Буйнов під знімком.

Раніше Цимбалюк також хвалилася свої відпочинком у Франції.

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