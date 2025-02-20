40 днів: популярна українська модель-мовчуха повідомила про трагедію в родині

Ви дізнаєтеся:
- Яка трагедія трапилася в Інни Цимбалюк
- Що вона написала в Instagram
Уродженка міста Чернівці, колись популярна телеведуча, протеже Ігоря Кондратюка, а також "Міс Україна Всесвіт -2006" Інна Цимбалюк, яка зникла з радарів українських ЗМІ ще до початку війни з Росією.
Дружина громадянина терористичної Росії повідомила на своїй сторінці в Instagram про те, що 40 днів тому померла її мама. Жінці на момент смерті було 73 роки. Інна не розкриває причину смерті своєї мами.
Цимбалюк написала довгий пост про те, як сумує за своєю матір'ю.
"Зараз світ втратив для мене щільність. Порожнеча всередині розпирає, розриваючи на атоми... Мабуть для того, щоб зібрати себе заново. І побачити, що в кожному з цих атомів є ти. Мамо, я зіткана з тебе. І хочу бути твоїм красивим, гідним продовженням. Як шкода, що іноді, щоб усвідомити всю амплітуду своєї любові, потрібно прожити й таке", - написала модель.
Модель важко переживає втрату матері. "Дякую, що ти була моєю константою. Тендітна. Вразливою. Але така сильна. Ти завжди була. І будеш. Моїм ангелом-охоронцем", - додала вона.
"Продовжую вчитися в тебе - чуйності, ніжності, щирості. Адже ніхто й ніколи не кохатиме мене так, як ти. Більше просто неможливо", - пише вона.
Зазначимо, що Цимбалюк висловилася про війну лише один раз, опублікувавши молитву українською мовою і закривши коментарі до посту.
За даними з мережі, Цимбалюк одружена з російським бізнесменом Ігорем Пестриком, який є фігурантом кримінальних справ у Росії. Цимбалюк навіть народила йому доньку 2015 року.
Однак останні кілька років модель із донькою мешкає в Прибалтиці та ніяк не коментує своїх стосунків і не показує чоловіка в соціальних мережах.
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Нагадаємо, ще 2017 року співак Олександр Буйнов поділився фото з Цимбалюк. "Зустрів Інку Цимбалюк... Випадково ось так - пірнув і ось вона!" - написав Буйнов під знімком.
Раніше Цимбалюк також хвалилася свої відпочинком у Франції.
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