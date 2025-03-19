Ви дізнаєтеся:
- Помічниця Кіркорова розповіла, як помер його батько
- Бедрос Кіркоров помер удома
Учора, 18 березня, стало відомо про смерть батька російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, путініста Бедроса Кіркорова.
Як повідомили росЗМІ, помічниця артиста уточнила, що він помер не уві сні.
"Це сталося вдома, у колі сім'ї. Зупинилося серце. Смерть сталася не уві сні", - сказала Катерина Успенська.
Жінка поділилася, що наразі Філіп займається організацією похорону батька.
За словами Успенської, путініст Бедрос помер о 15:37, а його стан здоров'я погіршився через проблеми з серцем.
"Ми поки не знаємо, де і коли відбуватиметься похорон", - розповіла Успенська.
Зазначимо, одна з подруг Філіпа Кіркорова поділилася, що артист дуже любив батька і дбав про нього.
"Але вік, звичайно, давався взнаки. При цьому Бедрос ніколи не любив скаржитися на здоров'я, обожнював бути на людях, дуже пишався Філіпом", - заявила вона.
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Бедрос Кіркоров - останні новини по темі
Нагадаємо, Главред писав, що 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про те, що його батько, народний артист Росії Бедрос Кіркоров помер.
А також життя Бедроса Кіркорова було пов'язане з музикою та мистецькою діяльністю, але в останні роки свого життя він не залишився осторонь скандалів.
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Хто такий Бедрос Кіркоров?
Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.
Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.
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