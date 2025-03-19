З'явилися нові подробиці смерті Бедроса Кіркорова.

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Бедрос Кіркоров - причина смерті / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

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Помічниця Кіркорова розповіла, як помер його батько

Бедрос Кіркоров помер удома

Учора, 18 березня, стало відомо про смерть батька російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, путініста Бедроса Кіркорова.

Як повідомили росЗМІ, помічниця артиста уточнила, що він помер не уві сні.

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"Це сталося вдома, у колі сім'ї. Зупинилося серце. Смерть сталася не уві сні", - сказала Катерина Успенська.

Жінка поділилася, що наразі Філіп займається організацією похорону батька.

Бедрос Кіркоров мав проблеми зі здоров'ям / фото: скрін instagram.com, Філіп Кіркоров

За словами Успенської, путініст Бедрос помер о 15:37, а його стан здоров'я погіршився через проблеми з серцем.

"Ми поки не знаємо, де і коли відбуватиметься похорон", - розповіла Успенська.

Бедрос Кіркоров помер удома / фото: скрін instagram.com, Філіп Кіркоров

Зазначимо, одна з подруг Філіпа Кіркорова поділилася, що артист дуже любив батька і дбав про нього.

"Але вік, звичайно, давався взнаки. При цьому Бедрос ніколи не любив скаржитися на здоров'я, обожнював бути на людях, дуже пишався Філіпом", - заявила вона.

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Бедрос Кіркоров - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про те, що його батько, народний артист Росії Бедрос Кіркоров помер.

А також життя Бедроса Кіркорова було пов'язане з музикою та мистецькою діяльністю, але в останні роки свого життя він не залишився осторонь скандалів.

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Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.

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