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Знайшла заміну Добриніну: Даша Квіткова розповіла, хто обсипає її квітами

1 березня 2023, 20:12
Колишня дружина шоумена Микити Добриніна похвалилася романтичним сюрпризом від нового залицяльника.
Даша Квіткова
Даша Квіткова розкрила особистість таємного шанувальника / instagram.com/kvittkova

Українська блогерка та переможниця романтичного реаліті-шоу Холостяк Даша Квіткова в кінці січня шокувала шанувальників новиною про розставання з шоуменом Микитою Добриніним.

Зараз вона займається самовдосконаленням і сподівається, що одного разу ще зможе побудувати сім'ю, зробивши висновки з попередніх невдалих відносин. Втім, блогерка зізналася, що вже отримує знаки уваги від чоловіків.

Так нещодавно на своїй сторінці в Instagram вона показала величезні букети квітів, які отримала від таємного шанувальника. Цікавість взяла верх, і Квіткова дізналася, хто надає їй такі романтичні знаки уваги.

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Про це вона розповіла у своєму блозі: її шанувальника звуть Богдан, він військовий і зараз Дарина активно спілкується з ним.

"Це був військовий, його звуть Богдан, він воює вже не перший місяць, і я неймовірно вдячна, (він бачив мої донати) що він вирішив зробити мені приємне. І ми зараз підтримуємо зв'язок", - поділилася блогерка. Чи вийде з цього щось серйозне, Даша судити не береться. Поки вона просто насолоджується статусом вільної жінки і мами.

Даша Квіткова
Даша Квіткова розкрила особистість таємного шанувальника / instagram.com/kvittkova

Раніше стало відомо, що українська акторка, зірка серіалу Папаньки, Ольга Атанасова розлучається з чоловіком - вони з Сергієм розлучилися ще перед війною, але колишній коханий "тягне" з документами.

Також інсайдери поділилися подробицями особистої трагедії в житті Мадонни - від 64-річної співачки втік її молодий коханий. Він знехтував поп-іконою заради молодшої коханки.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Даша Квіткова
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