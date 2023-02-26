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Зірка серіалу Папаньки розлучається з чоловіком

26 лютого 2023, 15:19
Ольга Атанасова зізнається - чекає отримання офіційних документів з величезним нетерпінням.
Ольга Атанасова
Ольга Атанасова розлучилася зі своїм чоловіком - в березні закінчиться шлюборозлучний процес / instagram.com/ananasova_olya

Українська акторка, зірка серіалів Кадети, Дві матері, Різниця у віці, Папаньки, Ольга Атанасова у відвертому інтерв'ю для Аліни Доротюк зізналася, що більше не перебуває у стосунках зі своїм чоловіком.

Ідеальна картинка сімейного життя з соціальних мереж приховувала той факт, що подружжя просто "переросло" свій шлюб, вважає Атанасова. У неї 13 років різниці з чоловіком, на момент їх зустрічі Сергію було 40 років - особистість, яка вже сформувалася.

Сама ж Ольга лише починала усвідомлювати, чого хоче від життя, і з часом різниця в її системі цінностей, та її чоловіка, стала занадто очевидною. "Якоїсь конкретної причини мабуть нема. Мабуть прийшов час нам розлучитися. Все складалось с якихось маленьких дрібниць. Здається, ми закінчили вчасно наші стосунки. Ні, якщо є бажання, то завжди можна все повернути. Але чи потрібно? Мені здається, що ні. Ти вже не зайдеш в ті самі стосунки. ... Я переросла ці стосунки можливо", - каже акторка.

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Також вона зазначила, що розставання відбулося ще до війни. І на розлучення подав саме Сергій, а не вона. Втім, з оформленням документів він не поспішає.

Актриса підкреслює: зв'язок з колишнім коханим не підтримує - вони спілкуються лише про те, що стосується їх спільної доньки. "Я не одружена. Ми давно розірвали стосунки. Дуже рідко спілкуємося. Дуже чекаю офіційного папірця. Сергій подав на розлучення ще за два місяці до повномасштабної війни. У перших числах березня я буду офіційно розлучена", - розповідає Ольга.

Раніше український екстрасенс Максим Гордєєв розкрив особистість своєї другої половинки - відун зізнався, що знайомий з нею практично двадцять років, за які вони разом пережили безліч злетів і падінь.

Також завісу таємниці про свого обранця відкрила співачка і продюсер Наталія Могилевська - нову любов артистка зустріла під час повномасштабної війни в Україні.

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