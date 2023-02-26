Мадонна "вийшла в тираж": від 64-річної співачки втік бойфренд в три рази молодший за неї

Мадж та її хлопчик-модель були разом менше півроку, але його відхід сильно вдарив по самолюбству поп-ікони.

Мадонна і Ендрю Дарнелл розійшлися - модель покинув співачку заради іншої дівчини / instagram.com/almightywulf

Особисте життя Мадонни завжди була цікавим предметом пліток і обговорень в ЗМІ та світських кулуарах. Тим більше що поп-ікона невпинно підживлює цей вогонь уваги все новими і новими подробицями.

Так 64-річна Мадж знайшла для себе фетиш - в останні роки в партнери вона обирає молодих хлопців-моделей. Навесні 2022 року, після трьох років стосунків, вона розлучилася з 27-річним бойфрендом, а вже восени її стали помічати в обіймах 23-річного манекенника Ендрю Дарнелла.

Правда, утримати молодика надовго співачка не змогла - інсайдери повідомляють виданню Page Six, що Дарнелл втік від Мадонни до дівчини свого віку. І хоч разом артистка і модель пробули недовго, та й вічним коханням в їхніх стосунках не пахло, відхід коханця королева поп-музики сприйняла вкрай болісно.

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Інсайдери повідомляють, що Мадж пригнічена, і зараз переживає кризу через вік і критику її зовнішності - незважаючи на те, що на публіці вона завжди, як залізна леді, їй не чужі людські почуття. На тлі загального пригніченого стану втеча Дарнелла до більш молодої обраниці лише нагадала Мадонні про її переживання і комплекси.

"У неї з Дарнеллом була проста інтрижка, так що її серце не розбите. Просто це (відхід Дарнелла - прим. редактора) сталося в недоречний час. У неї невелика криза впевненості в собі, і це лише підлило масла у вогонь. Їй було дуже весело з Ендрю, але це ніколи не було коханням або чимось в цьому роді", - стверджує джерело.

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