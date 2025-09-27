Рус
"Нас із нею об'єднує": Зеленська розкрила деталі розмови з Меланією Трамп

Сергій Кущ
27 вересня 2025, 01:46
291
Вона повідомила, що подякувала першій леді США за лист Путіну про дітей.
Олена Зеленська розповіла, що зустріч із Меланією Трамп була теплою
Олена Зеленська розповіла, що зустріч із Меланією Трамп була теплою

Ви дізнаєтеся:

  • Про що говорили перші леді
  • Що думає Олена Зеленська про розмову

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що зустріч із Меланією Трамп була теплою. Вони вперше змогли досить довго поговорити тет-а-тет

Перша леді України розповіла "1+1", що вони з першою леді США знайомі з 2019 року, але цього тижня вперше змогли поспілкуватися віч-на-віч.

відео дня

"За моїми відчуттями, зустріч була теплою. Було приємно спілкуватися. Це була наша перша зустріч, коли ми могли поговорити тет-а-тет досить довго і нікуди не поспішали. Це була, мабуть, перша така зустріч, глибоке знайомство, тому що ми з нею знайомі з 2019 року, але не спілкувалися", - сказала Олена Зеленська.

Вона повідомила, що подякувала першій леді США за лист Путіну про дітей.

"Це дійсно те, що нас із нею об'єднує, - турбота про долю наших дітей", - сказала перша леді України.

Журналістка нагадала, що президент США розповідав, що обговорював із дружиною обстріли України росією, і запитала, чи говорили вони про це. Зеленська відповіла, що вони "глибоко не занурювалися в її щоденну рутину", але першій леді України здалося, що перша леді США "глибоко обізнана в багатьох моментах".

У першої леді України склалося враження, що відносини можна розвивати. За її словами, Україна хоче залучити Меланію Трамп до кампанії з повернення викрадених росією українських дітей.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Олена Зеленська - останні новини по темі

Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Меланія Трамп Олена Зеленська
15:25

Українські чоловіки масово перетинають польський кордон: статистика прикордонників

15:13

Ризик високий, як ніколи: політолог попередив про можливість початку нової війни

15:13

РФ атакує Чернігівщину: є влучання та перебої світла, перші подробиці

