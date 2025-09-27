"Нас із нею об'єднує": Зеленська розкрила деталі розмови з Меланією Трамп

Ви дізнаєтеся:
- Про що говорили перші леді
- Що думає Олена Зеленська про розмову
Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що зустріч із Меланією Трамп була теплою. Вони вперше змогли досить довго поговорити тет-а-тет
Перша леді України розповіла "1+1", що вони з першою леді США знайомі з 2019 року, але цього тижня вперше змогли поспілкуватися віч-на-віч.
"За моїми відчуттями, зустріч була теплою. Було приємно спілкуватися. Це була наша перша зустріч, коли ми могли поговорити тет-а-тет досить довго і нікуди не поспішали. Це була, мабуть, перша така зустріч, глибоке знайомство, тому що ми з нею знайомі з 2019 року, але не спілкувалися", - сказала Олена Зеленська.
Вона повідомила, що подякувала першій леді США за лист Путіну про дітей.
"Це дійсно те, що нас із нею об'єднує, - турбота про долю наших дітей", - сказала перша леді України.
Журналістка нагадала, що президент США розповідав, що обговорював із дружиною обстріли України росією, і запитала, чи говорили вони про це. Зеленська відповіла, що вони "глибоко не занурювалися в її щоденну рутину", але першій леді України здалося, що перша леді США "глибоко обізнана в багатьох моментах".
У першої леді України склалося враження, що відносини можна розвивати. За її словами, Україна хоче залучити Меланію Трамп до кампанії з повернення викрадених росією українських дітей.
Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.
А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
